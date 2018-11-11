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Мое путешествие по Италии. Почему я искал скайп-репетитора по итальянскому языку

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Почему я искал скайп-репетитора по итальянскому языку

Жизнь дает возможность попробовать что-то новое, почему же нужно отказываться? Прошлым летом поехал туристом в Италию, не хотелось банальных экскурсий вместе с группой, решил посмотреть страну самостоятельно, поэтому выбор пал на аренду автомобиля. Все при мне: паспорт, права, банковская карточка , на которой нужно иметь не менее 500 евро, которые замораживаются на время аренды авто. К счастью, в разгар сезона удалось взять экономный вариант, но самый счастливый момент – моих познаний английского хватило на оформление сделки.

В общем, авантюрная история, чем дальше отъезжаешь от аэропорта в любой стране, тем реже слышишь английскую речь. А чего тут ожидать: в Италии разговаривают по-итальянски. Если в отеле и близлежащих ресторанах можно легко изъясниться и быть понятым по-английски, то дальше в глубинку чувствуешь себя неуютно и растерянно, потому что самый популярный международный язык остался далеко-далеко в аэропорту.

Итальянцы очень открыты по натуре и общительны, как неуютно я чувствовал себя, совершенно не понимая ни одного слова, кроме «чао» и «грацие». Вернувшись домой, я даже не сомневался, что поеду на Апеннины снова. Никогда не ощущал себя сладкоежкой, всякие панна котты и парфе меня не вдохновили, но вот мороженое, от фисташкового до сырного, убедительно настаивало приехать еще раз. Ну и конечно же, паста и пицца.

Однозначно убедился, что в следующий раз раз поеду в Италию с большим багажом, нет-нет не футболок и джинсов, а итальянских слов и выражений. По приезду под впечатлением нашел самоучитель, форум новичков, изучающих итальянский, но учеба далеко не сдвинулась. Затянула рутина и времени на занятия выкраивалось все меньше и меньше.

Отказываться от намеренного не в моих правилах, стал искать варианты, как же продвигаться дальше в наполнении своего будущего «багажа». От курсов отказался сразу: несколько часов в неделю, потраченных на проезд до занятий, можно потратить на более выгодные дела. В группе было бы хорошо заниматься, но учитель тратил бы на меня лично совсем малую часть урока, занимаясь со всеми одновременно. Поэтому начал раздумывать, какой вариант дал был мне максимально хороший результат при адекватной цене за занятие, сохранил бы 5-6 часов в неделю свободного времени. Раз уж с языковым центром не вышло, присмотрюсь к курсу итальянского онлайн.

Вот так я и выбрал скайп-занятия один на один с репетитором в онлайн-школе итальянского https://repetitoronline.com «Мультиглот». Я могу начинать урок в любом месте, где работает Skype, в комфортных условиях, когда никто рядом «не дышит в ухо», репетитор работает только со мной. Я не метался в поисках учебников, учитель дала мне ссылку на учебные материалы, к которым у меня есть доступ в любое время. Как ни крути, без домашних заданий, не обойтись, но я могу чатиться со своим репетитором, если я затрудняюсь его сделать.

Первый урок итальянского с русскоязычным репетитором попробовал бесплатно, но учитель мне не очень понравился, мне предложили другого, с ним тоже попробовал тестовое занятие бесплатно, потом менеджер посоветовал взять пакет из двух уроков, и я убедился, что буду учиться именно с репетитором итальянского по скайпу Натальей.

Занимаюсь уже больше четырех месяцев и очень доволен, Наталья учит меня свободно разговаривать, понимать итальянский юмор и их менталитет.

Следующим летом в Неаполе буду чувствовать себя намного увереннее, общаясь на итальянском, чего и вам желаю!

Автор статьи: Сергей, онлайн-школа «Мультиглот», www.repetitoronline.com

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