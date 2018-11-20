Распродажа авиабилетов Black Friday

А вы знакомы с таким понятием как «Черная пятница»? Интернет-шопперы во всем мире ждут этого дня целый год. Вы не ослышались, всего один день в году у вас есть возможность приобрести огромное количество товаров и услуг с бешеной скидкой! Информацию о распродаже на Black Friday участники акции обычно публикуют на официальных сайтах в сети интернет, следите за их новостями. Авиакомпании — не исключение. В период «Чёрной пятницы» на сайтах популярных авиакомпаний стоимость билетов будет снижена почти вполовину! Рекомендуем присмотреть билеты на нужные даты заранее, потому что с началом распродажи они будут разлетаться как горячие пирожки.

Turkish Airlines: бизнес-класс минус 30%!

В период с 20 по 25 ноября 2018 года у вас есть возможность приобрести билеты от Turkish Airlines со скидкой до 30%. Авиакомпания анонсировала распродажу заранее, так что можно уже сейчас проверять наличие билетов по интересующему вас направлению. Обращаем ваше внимание, что официальные сайты авиакомпании из-за огромного количества наплыва посетителей во время таких распродаж могут перестать работать. Тогда на помощь приходят такие сервисы как avia.tripmydream.com, где можно приобрести билет по скидке даже в такой критической ситуации.

Распродажа МАУ: скидки до 50%!

В этом году День Рождения авиакомпании МАУ и Black Friday выпадают на один день, а значит время для скидок! В период с 23 по 25 ноября стартует самая грандиозная распродажа этой осени. Да что там осени, целого года! Всегда мечтали отправиться в путешествие по Украине, Европе, Азии или Северной Америке? Black Friday — как раз то время, когда это можно себе позволить! Если официальный сайт МАУ недоступен, напоминаем про удобный сервис компании TripMyDream, где можно будет увидеть и сравнить сразу все акционные авиабилеты, выбрать самое интересное направление, сравнить стоимость от разных агентств и купить наиболее выгодный вариант.

Неделя скидок Cyber Week от Ryanair!

Заметили, как соревнуются авиакомпании? Одни делают скидку больше, другие продлевают распродажу на целую неделю. Black Friday — ваш шанс сэкономить, сыграв на этом ажиотаже! Ирландская авиакомпания Ryanair в течение целой рабочей недели будет устраивать распродажу авиабилетов, ежедневно меняя условии акции. Также вы можете искать горящие билеты на самолет и бронировать перелет на любые удобные даты, воспользовавшись услугами сайта tripmydream.com.