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Распродажа авиабилетов Black Friday

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Распродажа авиабилетов Black Friday

А вы знакомы с таким понятием как «Черная пятница»? Интернет-шопперы во всем мире ждут этого дня целый год. Вы не ослышались, всего один день в году у вас есть возможность приобрести огромное количество товаров и услуг с бешеной скидкой! Информацию о распродаже на Black Friday участники акции обычно публикуют на официальных сайтах в сети интернет, следите за их новостями. Авиакомпании — не исключение. В период «Чёрной пятницы» на сайтах популярных авиакомпаний стоимость билетов будет снижена почти вполовину! Рекомендуем присмотреть билеты на нужные даты заранее, потому что с началом распродажи они будут разлетаться как горячие пирожки.

Turkish Airlines: бизнес-класс минус 30%!

В период с 20 по 25 ноября 2018 года у вас есть возможность приобрести билеты от Turkish Airlines со скидкой до 30%. Авиакомпания анонсировала распродажу заранее, так что можно уже сейчас проверять наличие билетов по интересующему вас направлению. Обращаем ваше внимание, что официальные сайты авиакомпании из-за огромного количества наплыва посетителей во время таких распродаж могут перестать работать. Тогда на помощь приходят такие сервисы как avia.tripmydream.com, где можно приобрести билет по скидке даже в такой критической ситуации.

Распродажа МАУ: скидки до 50%!

В этом году День Рождения авиакомпании МАУ и Black Friday выпадают на один день, а значит время для скидок! В период с 23 по 25 ноября стартует самая грандиозная распродажа этой осени. Да что там осени, целого года! Всегда мечтали отправиться в путешествие по Украине, Европе, Азии или Северной Америке? Black Friday — как раз то время, когда это можно себе позволить! Если официальный сайт МАУ недоступен, напоминаем про удобный сервис компании TripMyDream, где можно будет увидеть и сравнить сразу все акционные авиабилеты, выбрать самое интересное направление, сравнить стоимость от разных агентств и купить наиболее выгодный вариант.

Неделя скидок Cyber Week от Ryanair!

Заметили, как соревнуются авиакомпании? Одни делают скидку больше, другие продлевают распродажу на целую неделю. Black Friday — ваш шанс сэкономить, сыграв на этом ажиотаже! Ирландская авиакомпания Ryanair в течение целой рабочей недели будет устраивать распродажу авиабилетов, ежедневно меняя условии акции. Также вы можете искать горящие билеты на самолет и бронировать перелет на любые удобные даты, воспользовавшись услугами сайта tripmydream.com.

горящие билеты на самолет, TripMyDream
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Понедельник, 19 ноября 2018
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Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
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