Преимущества игрового кресла над обычным

Сидячий образ жизни стал обыденностью современного человека, чем вызвал свои последствия: от неприятных болей в пояснице до понимания того, что день проходит не самым полезным образом. Поэтому, если геймерские кресла созданы для того, чтобы играть по 24 часа, тогда работающему за ПК человеку – самое то.

В чём отличие от обычного кресла?

Когда-то игровое кресло было разработано специально для киберспортсменов, которым требовался максимальный комфорт. Однако о эргономичности и удобстве изобретения поползли легенды, что вызвало спрос не только среди профессиональных геймеров. В чём, собственно, заключается его превосходство над стандартным стулом?

1. Ортопедическая спинка

Спинка каждой выпускаемой модели учитывает анатомические особенности человеческого тела. Позвоночник фиксируется от шеи до таза, создавая максимальную расслабленность. В таком кресле человек не будет испытывать мышечное напряжение, которое зажимает сосуды и нарушает гемодинамику. Это препятствует появлению спинных болей, скалиоза или нервных защемлений.

2. Индивидуальное положение

Все компьютерные стулья имеют регулируемую высоту, некоторые из них – небольшой наклон спинки. Геймерский аналог – это регулирование высоты, спинки до 180° и подлокотников. «Настроить» его можно индивидуально, учитывая свой рост, вес либо размах рук. Кроме того, ненужные детали можно попросту снять. Вдобавок многие модели оснащены подушками-валиками в области головы, которые позволят отдохнуть или даже вздремнуть, ненадолго оставив компьютер.

3. Мощность конструкции

Все игровые варианты состоят из цельной металлической конструкции, которая делает их прочными, надёжным и неуязвимыми. Мощное геймерское кресло может выдержать человека, вес которого достигает 120-130 кг, чем компьютерное похвастаться может не всегда.

4. Дополнительная эргономичность

Многие классные кресла имеют дополнительные элементы – подставки для мышки, клавиатуры либо чайной кружки, которые легко изымаются при ненадобности. Подобная укомплектованность не вызывает удивлений, ведь она создана для людей, теряющихся в играх сутками напролёт.

Стоит ли приобретать геймерскую мебель?

На первый взгляд, привычный компьютерный стул кажется мягким, уютным, дешёвым. Но если сидеть за ПК необходимо много часов подряд либо вы уже стали испытывать дискомфорт в спине, откажитесь от него навсегда. Спинные боли не приведут ни к чему, кроме проблем со здоровьем, а сэкономленные деньги, вероятнее всего, уйдут на лечение и восстановление. Это тот пример, когда цена полностью оправдывает своё качество.