Преимущества игрового кресла над обычным

Сидячий образ жизни стал обыденностью современного человека, чем вызвал свои последствия: от неприятных болей в пояснице до понимания того, что день проходит не самым полезным образом. Поэтому, если геймерские кресла созданы для того, чтобы играть по 24 часа, тогда работающему за ПК человеку – самое то.
Когда-то игровое кресло было разработано специально для киберспортсменов, которым требовался максимальный комфорт. Однако о эргономичности и удобстве изобретения поползли легенды, что вызвало спрос не только среди профессиональных геймеров. В чём, собственно, заключается его превосходство над стандартным стулом?
1. Ортопедическая спинка
Спинка каждой выпускаемой модели учитывает анатомические особенности человеческого тела. Позвоночник фиксируется от шеи до таза, создавая максимальную расслабленность. В таком кресле человек не будет испытывать мышечное напряжение, которое зажимает сосуды и нарушает гемодинамику. Это препятствует появлению спинных болей, скалиоза или нервных защемлений.
2. Индивидуальное положение
Все компьютерные стулья имеют регулируемую высоту, некоторые из них – небольшой наклон спинки. Геймерский аналог – это регулирование высоты, спинки до 180° и подлокотников. «Настроить» его можно индивидуально, учитывая свой рост, вес либо размах рук. Кроме того, ненужные детали можно попросту снять. Вдобавок многие модели оснащены подушками-валиками в области головы, которые позволят отдохнуть или даже вздремнуть, ненадолго оставив компьютер.
3. Мощность конструкции
Все игровые варианты состоят из цельной металлической конструкции, которая делает их прочными, надёжным и неуязвимыми. Мощное геймерское кресло может выдержать человека, вес которого достигает 120-130 кг, чем компьютерное похвастаться может не всегда.
4. Дополнительная эргономичность
Многие классные кресла имеют дополнительные элементы – подставки для мышки, клавиатуры либо чайной кружки, которые легко изымаются при ненадобности. Подобная укомплектованность не вызывает удивлений, ведь она создана для людей, теряющихся в играх сутками напролёт.
На первый взгляд, привычный компьютерный стул кажется мягким, уютным, дешёвым. Но если сидеть за ПК необходимо много часов подряд либо вы уже стали испытывать дискомфорт в спине, откажитесь от него навсегда. Спинные боли не приведут ни к чему, кроме проблем со здоровьем, а сэкономленные деньги, вероятнее всего, уйдут на лечение и восстановление. Это тот пример, когда цена полностью оправдывает своё качество.
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