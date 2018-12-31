Микрокредитование онлайн на сервисе Repayza

Количество выданных микрокредитов быстро растет. С 2006 года оно утроилось. Каждый пятый кредитуемый занимает деньги несколько раз в год. Логичной реакцией рынка стало появление сервиса Repayza. Здесь можно оформить кредит онлайн быстро и на наиболее подходящих условиях.

79 микрокредитных организаций к вашим услугам

Сервис подбора займов Repayza предлагает доступ ко всем крупным компаниям, готовым дать деньги в долг на короткий срок. Им пользуются более 34 тыс. человек каждый месяц. Тут есть информация обо всех микрокредитных организациях:

подробный анализ услуг;

положительные и отрицательные стороны;

отзывы реальных заемщиков.

Со страницы с описанием можно перейти на сайт кредитной компании и заполнить форму для получения кредита. На все, включая поиск и получение займа, уходит 10–15 минут.

Простой способ выбрать заимодателя

Сервис Repayza предлагает удобную функцию. Каждый заемщик может выбрать несколько организаций и сравнить их предложения. Данные выводятся в удобной форме. У каждого параметра (от условий выдачи денег до акций и программы лояльности) есть отдельная строчка. Онлайн-кредитование еще никогда не было таким простым.

Как получить деньги

Есть несколько способов. Самый популярный — перевод на пластиковую карту. Если средства нужны не в ближайшие 10–60 минут, их предложат зачислить на банковский счет. Самые прогрессивные заемщики получают кредит на электронный кошелек в цифровой валюте.

Некоторые компании предлагают взять деньги в долг в их офисе. Такой вариант нельзя назвать кредитованием онлайн. Но он удобен, если кредитор находится в том же городе, где живет заемщик.

Найти компании с подходящим способом выдачи кредита поможет фильтр. Они предложат выбрать самый удобный формат возврата займа.

Фильтры и рейтинг

В долг дают на срок от 7 дней до 3 месяцев. Даже тем, у кого плохая кредитная история или нет официального трудоустройства. На Repayza много фильтров. Представим, что заемщик является пенсионером, студентом или безработным. Стоит ему кликнуть на соответствующую категорию, как он увидит компании, готовые дать ему деньги.

Преимущество сервиса Repayza в том, что у каждой микрокредитной организации есть рейтинг. Он формируется специалистами. Они руководствуются данными анализа большого количества параметров. Благодаря ему заемщик быстро находит компанию, которая соответствует его ожиданиям.