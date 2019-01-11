Что стоит знать о контейнерных перевозках из Китая

Большим преимуществом заказа товаров из Китая стал широкий ценовой диапазон, в котором их можно выбрать. Тем более, что сейчас можно организовать выгодную доставку из Китая в Украину.
Наиболее удобным типом транспортировки являются контейнерные перевозки из Китая. Например, морским и ж/д путем можно перевозить товары практически любых габаритов и веса.
А чтобы извлечь всю возможную выгоду из заказа товаров, доверьтесь опытному перевозчику. Такому, как Utec Logistics. Это одна из самых крупных логистических компаний в Украине. Она способна стать отличным транспортным партнером, как для частных клиентов, так и бизнеса.
Если вы хотите, чтобы доставка китайских товаров была для вас максимально выгодной и доступной, стоит выбрать подходящий вид транспорта. От него зависят сроки и стоимость грузоперевозки.
Работа с Utec Logistics, как партнером по грузоперевозкам, имеет ряд преимуществ. Компания уже 10 лет действует на этом рынке, и за это время сумела наладить оптимальные маршруты для максимально быстрой и надежной транспортировки.
Utec Logistics берет на себя страхование груза на его полную стоимость, таможенную очистку груза, проверку товаров перед отправкой на предмет целостности и соответствия характеристик.
За 10 лет работы компания организовала собственные охраняемые склады на территории Китая. Там грузы консолидируются, проверяются, если нужно, и переупаковываются, а затем отправляются. Хранение грузов до отправки бесплатно для клиентов Utec Logistics. А в личном кабинете пользователя отправитель может получить подробную информацию о ходе доставки.
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