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Что стоит знать о контейнерных перевозках из Китая

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Что стоит знать о контейнерных перевозках из Китая

Большим преимуществом заказа товаров из Китая стал широкий ценовой диапазон, в котором их можно выбрать. Тем более, что сейчас можно организовать выгодную доставку из Китая в Украину.

Наиболее удобным типом транспортировки являются контейнерные перевозки из Китая. Например, морским и ж/д путем можно перевозить товары практически любых габаритов и веса.

А чтобы извлечь всю возможную выгоду из заказа товаров, доверьтесь опытному перевозчику. Такому, как Utec Logistics. Это одна из самых крупных логистических компаний в Украине. Она способна стать отличным транспортным партнером, как для частных клиентов, так и бизнеса.

Что стоит знать о контейнерных перевозках из Китая

Если вы хотите, чтобы доставка китайских товаров была для вас максимально выгодной и доступной, стоит выбрать подходящий вид транспорта. От него зависят сроки и стоимость грузоперевозки.

  • Морская транспортировка. Очень выгодный способ доставки. Обычно стоимость 1 кг пересылки вполне доступна даже для частных отправителей. Пересылка со склада на склад занимает от 35 дней. При этом доступно два формата погрузки: индивидуальная (FCL), когда ваш груз отправляется в отдельном контейнере, независимо от веса, и сборный груз (LCL), когда перевозчик консолидирует посылки нескольких отправителей, и доставляет эти грузы затем в одном, общем контейнере. Первый вариант работает быстрее, а второй – обходится дешевле.
  • Железнодорожный транспорт. Это более быстрый вариант, который занимает от 22 дней. Такой тип грузоперевозок также подходит для транспортировки грузов любых габаритов и веса.

Работа с Utec Logistics, как партнером по грузоперевозкам, имеет ряд преимуществ. Компания уже 10 лет действует на этом рынке, и за это время сумела наладить оптимальные маршруты для максимально быстрой и надежной транспортировки.

Utec Logistics берет на себя страхование груза на его полную стоимость, таможенную очистку груза, проверку товаров перед отправкой на предмет целостности и соответствия характеристик.

За 10 лет работы компания организовала собственные охраняемые склады на территории Китая. Там грузы консолидируются, проверяются, если нужно, и переупаковываются, а затем отправляются. Хранение грузов до отправки бесплатно для клиентов Utec Logistics. А в личном кабинете пользователя отправитель может получить подробную информацию о ходе доставки.

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Пятница, 11 января 2019
Четверг, 10 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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