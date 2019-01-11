Светодиодная продукция для бизнеса - какая она?

Желая выделяться на фоне конкурентов, стоит обратить внимание на набирающую популярность рекламную LED-продукцию. У компании Flylights есть решения для всех видов бизнеса - от бегущих строк до огромных видеостен - медиафасадов.
Сделать свой бренд запоминающимся, а магазин – видимым издалека, помогают яркие LED-вывески и указатели.
Светящиеся интерактивные вывески не только привлекают внимание большего количества прохожих. Они еще и позволяют быстро менять оформление, размещая актуальные акционные предложения или поступившие новинки.
На светодиодном табло небольшого размера можно показывать самую актуальную информацию. Главное – подобрать цвет бегущей строки под стиль магазина, и успех обеспечен!
Простота смены курса с помощью пульта или компьютера и оформление табло в корпоративном стиле уже делают светодиодные указатели обмена валют предпочтительнее стандартных. А яркие светящиеся надписи видны на расстоянии до 200 м!
Компания Flylights - производитель LED продукции высшего качества. Поэтому оформление витрин и фасадов торговых центров превращается в настоящее искусство.
Прозрачные LED-экраны, размещенные сразу за стеклянной витриной и транслирующие яркие ролики с рекламной продукцией, гарантированно привлекут внимание прохожих. Ведь это так эффектно!
Гарантированно выделиться на фоне конкурентов поможет оформление фасада LED-иллюминацией. Столь фееричное зрелище не оставит равнодушным ни одного прохожего.
Что может быть лучше стильно оформленного интерьера? Только большой цветной экран, удачно вписанный в дизайн помещения!
LED-экраны добавят интерьеру роскошности и современности, привнеся яркие краски и разнообразя досуг посетителей. Их можно использовать в качестве интерактивного декора, транслировать видеоролики или дополнять сценические выступления. Подробнее о светодиодных экранах можно прочесть на сайте компании Flylights.
Спорт-бары, размещающие снаружи цветные светодиодные табло для трансляции матчей, смогут порадовать фанатов, предпочитающих отдых на открытом воздухе. И привлечь ярким зрелищем еще больше посетителей!
Кроме того, для рекламных операторов Flylights предлагает светодиодные видеоборды и ситилайты. И пусть никто не останется незамеченным!
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