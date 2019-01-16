Семена для рассады следует покупать прямо сейчас

Как только заканчиваются новогодние праздники, заядлые огородники начинают готовиться к посевному сезону. Для этого достаточно составить план огорода. Но еще раньше следует выбрать и закупить семена для посадки, которые составят основу будущего урожая. К счастью, с этой целью также не обязательно отправляться на рынок или в магазин, поскольку все можно заказать через интернет и получить с почтовой доставкой.

Что ищут в интернете садоводы и огородники

Ни один истинный любитель выращивания цветов и плодов, имея доступ к информационным ресурсам, не сидит сложа руки в холодное время года. Ведь здесь можно почерпнуть массу полезных сведений о том, как выращивать различные культуры и осуществлять уход в течение всего сезона, чтобы урожай оказался достойным ожидания. Те же, кто до сих пор проводит время впустую, перелистывая страницы сайтов с интересной, но бесполезной информацией, никогда не ощущали восторга от соприкосновения с тайной появления жизни из крошечного семени, посаженного в плодородную почву. Настоящие чудеса могут произойти прямо на вашем подоконнике уже очень скоро, если своевременно закупить необходимые семена, торфяные смеси и тару, что позволит начать подготовку к посевному сезону в ближайшее время.

Рассада на подоконнике

Следует сразу предупредить о том, что для получения хорошей рассады из семян потребуется достаточно света и тепла. Поэтому, если ваши окна выходят на юг или восток, у вас лучшие шансы получить отличную рассаду. А вот обладателям окон на северной стороне придется высаживать семена прямо в грунт, для чего потребуется оборудовать на участке небольшую теплицу, покрыв ее слоем полиэтилена. Или можно воспользоваться современными фитолампами, позволяющими создавать и поддерживать требуемый уровень полезного светового потока для растений в любое время суток.

Первое, что необходимо – закупить достаточное количество семян для посадки. Если вы делаете это впервые, не стремитесь к разнообразию, а лучше выбирайте наиболее крепкие культуры. И если реализаторы на рынке могут обмануть, то на сайте «Дом и Сад» предоставят гарантию того, что все посадочные материалы обработаны от вредителей и обладают почти стопроцентной всхожестью. Это означает, что за несколько десятков гривен вы получите гарантию урожая, стоимость которого превысит вложения многократно.

Для получения рассады на подоконнике необходимо приобрести специальные стаканчики, торфяные таблетки или мини-теплицы, которые также можно заказать на сайте вместе с семенами. Именно рассадный метод позволяет получать наиболее жизнеспособные растения для хорошего урожая.

Чтобы правильно рассчитать время, изучите характеристики каждой культуры. Обратите внимание на периоды от посадки до созревания, чтобы правильно определить оптимальные сроки помещения семян в торфяную смесь. Большинство овощных культур можно начинать проращивать уже в феврале, чтобы к апрелю получить надежные и крепкие растения для высадки в грунт.