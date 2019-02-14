Ден Сяосю: Повсеместное внедрение биопластика – один из путей решения проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами

Продолжаем наш разговор с Деном Сяосю, главой Украинско-Китайского центра, о всемирной проблеме захламления окружающей среды пластиковыми отходами и методах, способствующих решению этой проблемы.

Мистер Ден, в продолжение нашего разговора о всемирной катастрофической ситуации с пластиковыми отходами, хотелось бы услышать подробнее о возможных рецептах для Украины решения этой проблемы.

Ден Сяосю:

Как уже мной сообщалось ранее, без участия государства бороться просто бессмысленно. Только целенаправленная государственная политика из комбинированным набором стимулов сможет кардинально повлиять на эту ситуацию. В частности, законодательная установка правил обращения и утилизации пластиков покажет для бизнеса ориентир, куда нужно двигаться.

Но это лишь полумера. Более целесообразно будет принять законодательство, которое запретит использование этих материалов на бытовом уровне, где они наиболее распространены. Как показывает практика, именно в каждодневном использовании и именно эти виды пластика на 90% являются источником загрязнения окружающей среды. Если вспомнить, что срок разложения таких пластиков составляет от 200 до 500 лет, то в целом можно представить объемы катастрофы, которая нас ждет в будущем, если не начать реагировать уже сейчас.

Как Вы считаете, с чего нужно начинать, каковы первые шаги нужно сделать?

Ден Сяосю:

Хочу отметить с большим удовлетворением, что первые шаги в правильном направлении уже сделаны. Я имею в виду, что 28 января этого года в Верховной Раде Украины, зарегистрирован законопроект, который предусматривает жесткие ограничения на использование бытового пластика, хотя и с некоторыми исключениями.

В частности, этим проектом закона предусматривается запрет на использование традиционных пластиковых пакетов в магазинах розничной торговли. В свою очередь разрешается использование пластиковых пакетов, в которых содержится не менее 40% биопластика. Также при производстве таких пакетов должны использоваться специальные примеси, ускоряющие разложение самого пакета. Ограничения предлагаются к вступлению в действие с 1 января 2022 года.

То есть таким образом Украина может избавиться от захламления окружающей среды пластиковыми пакетами?

Ден Сяосю:

К сожалению, это не совсем так. Хорошая идея, как известно, может значительно ухудшиться при выборе способов ее реализации. Это справедливо, как раз для вышеприведенного примера с законодательной инициативой.

Давайте разберемся, что здесь не так?

Ден Сяосю:

Во-первых, следует отметить, что предлагаемая норма в частичном наличии в составе пластикового пакета биопластика (не менее 40%, как в нашем случае) полностью дискредитирована на мировой арене и уже имеет негативные отзывы на уровне ООН, поскольку не решает основной проблемы – загрязнения окружающей среды. Также необходимо учитывать, что последние исследования уже имеют убедительные доказательства того, что повсеместное загрязнение пластиковыми отходами окружающей среды и мирового океана, в первую очередь, непосредственно приводит к глобальному потеплению.

Частичное наличие биополимеров в пластиковых изделиях, например в пакетах, как в нашем случае, а также специальных оксо-примесей, которые ускоряют разложение пластика на микропластик, как это записано в законопроекте, ни в коем случае не решают эту проблему глобально.

Оксо-добавки, действительно, ускоряют размельчение пакетов на мелкие кусочки (микропластик), которые уже не так сильно вредят, в первую очередь, животным, но не окружающей среде. Все токсические свойства пластика при этом сохраняются, а полное разложение этих мелких кусочков никоим образом не ускоряется.

Ну а во-вторых, полное разложение таких, так называемых “биополимеров”, как в нашем случае, происходит только при соответствующих условиях, например в компостных ямах, при определенной температуре, как правило, больше 50 градусов по Цельсию. Как видите, таких “идеальных” условий в окружающей среде пока нет. А это значит, что такой “биопластик” будет разлагаться ненамного быстрее от традиционных полимеров.

Наличие же маркировки “биоразлагаемый”, как предусматривается проектом закона, будет вводить лишь путаницу для простого обывателя, который покупая такой пакет будет полностью уверен, что выбросив его не нанесет ощутимого вреда окружающей среде, что на самом деле, как мы уже разобрались, не соответствует действительности.

Впрочем, проблема маркировки, якобы “биоразлагаемой” продукции, это не украинское ноу-хау, с такой же проблемой, маркировки пакетов, в частности, значком “биоразлагаемый”, которые таковыми на самом деле не являются, столкнулись практически все страны и сейчас на законодательном уровне повсеместно вводятся запреты такой некорректной маркировки.

Какой же выход в сложившейся ситуации вы видите?

Ден Сяосю:

Прежде всего, повторюсь, что идея законопроекта абсолютно правильная. Ограничивать использование традиционных полимеров на бытовом уровне законодательно нужно и делать это нужно побыстрее. Такой запрет в целом соответствует мировой практике решения этой проблемы.

Но не нужно при этом принимать половинчатых решений, как в нашем случае, - нужно запретить на законодательном уровне использование традиционных полимеров для бытового использования полностью, не только пакетов, но и пластиковых бутылок и другой тары, и упаковки, которая используется при производстве продуктов питания и не только, за исключением продукции из настоящих биополимеров.

Ограничение следует вводить с разумным переходным периодом, чтобы бизнес смог адаптироваться и внести коррективы в свое производство.

Также законодательный запрет на использование традиционного пластика должен вводится параллельно с государственным стимулированием развития производства настоящих биополимеров в Украине из украинского сырья, учитывая высокие капиталовложения, необходимые для развития таких технологий.

Таким образом, при окончании переходного периода мы сможем полностью заместить использование традиционного пластика при производстве пакетов и не только настоящими биополимерами украинского производства, которые разлагаются в природной среде не более 2 месяцев.

А то может сложится ситуация, когда после начала действия запрета на использование пластиковых пакетов, Украина вынуждена будет импортировать биополимеры, хотя могла бы производить их сама и не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.

На мой взгляд, тут не нужно чего-то выдумывать, необходимо просто перенять мировой опыт, когда для стимулирования развития новых высокотехнологических отраслей, правительство предоставляет различные льготы в виде нулевых ставок на НДС и других сборов при импорте оборудования, налоговые каникулы на период окупаемости вложенных инвестиций и тд.

Не кажется ли Вам, что идея предоставления налоговых и других льгот отдельным отраслям может быть по своей сути дискриминационной?

Ден Сяосю:

Ни в коем случае! Политика предоставления каких-либо льгот для развития приоритетных отраслей промышленности, в целом соответствует мировой практике государственного подхода и регулирования.

Да и в Украине эта практика используется также.

Например, в конце прошлого года был принят закон об отмене уплаты НДС при импорте электромобилей. В целом будем считать, что широкое распространение электромобилей позитивно повлияет на снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако, если сравнивать это решение с точки зрения экономики, то это чистый импорт, валюта выходит за пределы Украины, и в отличии от производства биопластика в Украине, никакое производство и новые рабочие места не создаются, что в конечном итоге дополнительного экономического эффекта не принесет, чего нельзя сказать о предоставлении аналогичных льгот при импорте оборудования для производства биопластика.

Думаю, что на этом примере понятно и без объяснений, в каком случае предоставление налоговых льгот более выгодно для государства и экологии в целом.

Понятно. Мистер Ден, подытоживая нашу беседу, хотелось бы спросить, какая, с Вашей точки зрения, самая перспективная технология производства биопластика для Украины?

Ден Сяосю:

Очень хороший и важный вопрос.

Учитывая, что источником для производства биопластика могут выступать некоторые виды морских водорослей, сахарный тростник, и т.п., различные кислоты, бактерии и другие экзотические культуры, а также такие традиционные для Украины сельскохозяйственные культуры, как сахарная свекла, картофель и другие, вполне естественно использовать технологии, которые предусматривают в качестве исходного сырья эти традиционные для украинского сельского хозяйства культуры.

Украина, при разумной государственной политике, вполне реально может стать мировым лидером по производству биопластика, и таким образом внесет свой посильный вклад для спасения нашей планеты от пластикового мусора.