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Цифровой банкинг: проблемы активного развития

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Цифровой банкинг: проблемы активного развития

Что мешает цифровому банкингу использоваться повсеместно

Цифровой банкинг в мире развивается достаточно стремительно, чтобы когда-нибудь достичь конечной цели — избавить нас от очередей в отделениях. Не исключено, что существование последних просто перестанет иметь смысл.

С другой стороны, на пути к этому присутствует масса проблем. Их основная часть лежит в правовом поле, вопросах технической и операционной обеспеченности.

Цифровой банкинг в мире пользуется популярностью

Исследования показывают, что электронные услуги финансовых учреждений выбирает всё большее количество пользователей. По данным VISA, опросившая порядка 40 тысяч европейцев, такой вид банкинга предпочитают 80-90% жителей Дании, Швеции, Израиля и Турции. В России цифра гораздо меньше — около 30%. Тем не менее, в среднем по Европе годовой темп роста цифрового банкинга здесь выше более, чем в два раза — 7% против 3%.

Преграды цифрового банкинга на пути к доминированию в России

Финансовые эксперты выделяют несколько проблем, которые мешают тотальному развитию современной банковской отрасли. Первая из них — законодательная.

В законах прописаны такие условия, которые не позволяют банкам обслуживать клиента без предварительной идентификации. К сожалению, её нельзя провести онлайн. Человек обязан либо прийти в отделение, либо вызвать сотрудника банка себе на дом.

Такое положение дел может измениться лишь после того, как граждане будут «оцифрованы» в ходе получения единой цифровой подписи. Такого мнения придерживается Александр Куликов, одно из высокопоставленных лиц «Европейской юридической службы»

Что интересно — даже преимущественно онлайн-банки, такие как «Рокетбанк» и «Тинькофф», всё равно не могут полностью перейти в цифровое поле. Им также приходится идентифицировать клиентов через своих агентов (отделений эти банки не имеют), они не смогли обойтись без банкоматов. Это в большей мере относится к «Тинькоффу», который долгое время пользовался партнёрскими банкоматами, но в итоге запустил собственную линейку.

Другая проблема — техническая уязвимость. Некоторые сети попросту не справляются с обработкой операций и «падают». Так случилось с британским Lloyds Bank в 2017 году, когда в течение трёх дней его клиенты не могли проводить никаких операций.

Главным же недостатком цифрового банкинга в России считается подверженность банков к регуляторным рискам. Это значит, что у них гораздо больше шансов, чем у традиционных учреждений, нарушить закон и понести за это наказание — от штрафных санкций до лишения лицензии. Это касается вопросов в области противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

По мнению эксперта инвестиционной компании «Финам» Константина Молчанова, следованием этим законам у банков проходит «на грани фола».

Аналитики настаивают, что цифровой банкинг перейдёт в активную фазу развития тогда, когда банки перестанут инвестировать в открытие офисов, а будут вкладывать большую часть средств в онлайн-услуги. Также важно использовать все возможные каналы коммуникации с клиентом с упором на диджитал, обеспечить более персонализированное обслуживание и максимально упростить свои мобильные приложения.

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