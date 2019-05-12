9 способов сэкономить на покупке автомобиля: советы экспертов

Чем дороже вещь собирается покупать человек, тем скрупулезнее он подходит к этой задаче. К примеру, даже 1% от стоимости автомобиля — это ощутимая сумма, которую не хочется выбрасывать на ветер. Мы предлагаем девять способов покупки авто без переплаты: зачем платить больше?

Автомобиль из салона: как не переплатить

1. Если вы определились с моделью авто, поищите разные предложения через интернет. Часто бывает дешевле купить автомобиль в Мариуполе, чем в больших мегаполисах. Внимательно изучите все спецпредложения. Иногда можно попасть на хорошую скидку или дополнительные услуги, которые уже включены в стоимость: например, комплект резины в подарок.

2. Еще один способ — покупать авто прошлого года выпуска. Автосалоны зимой могут делать скидки даже до 10-15%: в их интересах поскорее продать «устаревшую» партию, чтобы освободилось место для моделей текущего года. Еще одно выгодное время — конец квартала: для выполнения необходимого плана продаж продавцы также заинтересованы сбавить цену, лишь бы не потерять потенциального покупателя.

3. Отслеживайте новости автомобильного рынка: когда в страну заходит крупный производитель, то хорошие скидки могут стать инструментом привлечения покупателей. Еще один вариант — открытие нового салона уже известного изготовителя.

4. Покупка автомобиля с базовой комплектацией — также хороший способ сэкономить. Наверняка первое время можно обойтись без ряда дополнительных функций вроде подогрева сидений, например: при желании такие удобства можно установить позже. Только будьте внимательны: если подогрев сидений — это мелочь, то установка кондиционера в автомобиле — уже непростая и недешевая услуга. Потому лучше изучить нюансы, прежде чем отказываться от всех дополнительных установок.

5. Иногда салоны предлагают выгодные кредитные программы с очень низким процентом. Это хороший вариант для людей, которые уверены в своем доходе на ближайшие пару лет.

6. Торг — тоже возможность сэкономить. Разница между закупочной и розничной ценой от 4 до 10%, так что договориться о небольшой сумме можно и здесь.

7. Система трейд-ин — это отличная услуга для тех, у кого на руках остался старый автомобиль. Вы отдаете его в салон, доплачиваете разницу и получаете уже новый транспорт. Этот способ сэкономит время, если вы хотите как можно скорее избавиться от предыдущего авто.

Подержанное авто — экономия или кот в мешке?

8. Все тот же торг при покупке подержанного авто даже более уместен: ведь у такого товара наверняка есть изъяны, из-за которых можно смело просить скидку. Лучше поехать с экспертом, а самый идеальный вариант — пройти полную диагностику на качественном сертифицированном СТО, где вы сможете пристально оценить этого «кота» и решить для себя: сторговаться или даже не связываться.

9. Пригнать из Европы — еще один способ хорошо сэкономить. Естественно, автомобиль нужно растаможить и поставить на учет согласно всем требованиям законодательства Украины. Б/у авто из Германии с пробегом в 50 000 км и аналогичный транспорт в Украине — это совершенно разное состояние машин: реальность такова, что нашим дорогам, качеству бензина и сервиса пока что далеко до немецкого.