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Акции доставки и обновленное меню от Mister Cat: выгодно, быстро и вкусно

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Акции доставки и обновленное меню от Mister Cat: выгодно, быстро и вкусно

Поклонникам горячей пиццы на тесте с хрустящей корочкой и изысканными сочетаниями мяса, рыбы, куриного филе, колбасных изделий, овощей с пикантными и нежными соусами Mister Cat предлагает интересное, обновленное меню. Суши и роллы, супы, закуски, паста, блюда, приготовленные на гриле, салаты, аппетитные сэндвичи, изумительные десерты — все это можно заказать на официальном сайте компании, используя акции доставки на самых выгодных условиях. Сеть заведений Mister Cat работает круглосуточно и использует только свежие и качественные продукты для приготовления блюд итальянской и японской кухни. Вам остается только выбрать напитки, горячие супы, пиццу, закуски, рис, пасту и оформить заказ. Блюда могут быть специально адаптированы под вегетарианцев.

Обновленное меню и секреты доставки: чем готовы удивить в Mister Cat

На сайте mistercat.com.ua уже можно ознакомиться с интересными аппетитными новинками от любимой сети пиццерий. Повара успешно соединяют соус барбекю с моцареллой, а знаменитый зефир маршмеллоу теперь соседствует с шоколадно-ореховой пастой в самых сладких и вкусных десертах. Среди интересных новинок представлены и салаты «Капрезе», «Нисуаз» с гармоничным сочетанием рукколы и базилика, консервированного тунца, болгарского перца и маслин, картофель «Карбонара» для семейного обеда или сытного ужина, сезонная фруктовая тарелка. В меню вы найдете азиатскую острую лапшу и итальянскую пасту, степень пикантности которых зависит только от клиентских пожеланий. Доступны обновленные завтраки и настоящие французские десерты.

Но самое главное — это заветный значок «1+1», которые позволяет получить в два раза больше к заказу блюд с 00:00 до 18:00. На барное меню эта акция распространяется круглосуточно. Настоящие «счастливые часы» от Mister Cat — яркая и необычная, но определенно выгодная задумка для гостей сети заведений и тех, кто любит незамедлительную доставку блюд на дом или в офис. Стопроцентную скидку на вторую пиццу можно получать по указанному адресу каждый вторник или в любой другой день при оформлении предварительного заказа за 72 часа.

Как получить еду с доставкой на дом

Вы можете за несколько минут сформировать заказ через сайт или по телефону. Время доставки варьируется от 50 до 90 минут. Обновленное онлайн-меню доступно и в мобильном приложении. Достаточно включить геолокацию, чтобы каждый раз не указывать адрес — он определится автоматически.

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