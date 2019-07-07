Акции доставки и обновленное меню от Mister Cat: выгодно, быстро и вкусно

Поклонникам горячей пиццы на тесте с хрустящей корочкой и изысканными сочетаниями мяса, рыбы, куриного филе, колбасных изделий, овощей с пикантными и нежными соусами Mister Cat предлагает интересное, обновленное меню. Суши и роллы, супы, закуски, паста, блюда, приготовленные на гриле, салаты, аппетитные сэндвичи, изумительные десерты — все это можно заказать на официальном сайте компании, используя акции доставки на самых выгодных условиях. Сеть заведений Mister Cat работает круглосуточно и использует только свежие и качественные продукты для приготовления блюд итальянской и японской кухни. Вам остается только выбрать напитки, горячие супы, пиццу, закуски, рис, пасту и оформить заказ. Блюда могут быть специально адаптированы под вегетарианцев.
На сайте mistercat.com.ua уже можно ознакомиться с интересными аппетитными новинками от любимой сети пиццерий. Повара успешно соединяют соус барбекю с моцареллой, а знаменитый зефир маршмеллоу теперь соседствует с шоколадно-ореховой пастой в самых сладких и вкусных десертах. Среди интересных новинок представлены и салаты «Капрезе», «Нисуаз» с гармоничным сочетанием рукколы и базилика, консервированного тунца, болгарского перца и маслин, картофель «Карбонара» для семейного обеда или сытного ужина, сезонная фруктовая тарелка. В меню вы найдете азиатскую острую лапшу и итальянскую пасту, степень пикантности которых зависит только от клиентских пожеланий. Доступны обновленные завтраки и настоящие французские десерты.
Но самое главное — это заветный значок «1+1», которые позволяет получить в два раза больше к заказу блюд с 00:00 до 18:00. На барное меню эта акция распространяется круглосуточно. Настоящие «счастливые часы» от Mister Cat — яркая и необычная, но определенно выгодная задумка для гостей сети заведений и тех, кто любит незамедлительную доставку блюд на дом или в офис. Стопроцентную скидку на вторую пиццу можно получать по указанному адресу каждый вторник или в любой другой день при оформлении предварительного заказа за 72 часа.
Вы можете за несколько минут сформировать заказ через сайт или по телефону. Время доставки варьируется от 50 до 90 минут. Обновленное онлайн-меню доступно и в мобильном приложении. Достаточно включить геолокацию, чтобы каждый раз не указывать адрес — он определится автоматически.
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