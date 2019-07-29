Популярные гибриды подсолнечника и кукурузы в 2019 году

Кукуруза и подсолнечник – наиболее распространенные культуры среди современных аграрных компаний. Они пользуются большой популярностью, отличаются относительной простотой выращивания и большой урожайностью. Чтобы успешно позиционировать продукцию на рынке, нужно правильно подойти к выбору посадочных материалов. В 2019 году специалисты назвали несколько лучших гибридов подсолнечника и кукурузы.



Какие семена подсолнечника являются лучшими

Выбирая сорта семян подсолнечника, эксперты рекомендуют обращать внимание на такие гибриды, как «Сирокко OR7», «Кастело OR7», «Шарк». Первые два вида выпускаются знаменитой испанской компанией. Последняя завоевала доверие потребителей, имея опыт в производстве семян свыше 30 лет. Подсолнечник «Сирокко OR7» подходит для выращивания в полесье, степи и лесостепи. Он предназначен под классическую технологию посева. Его главным преимуществом является высокая стойкость к поражению заразихой. Аналогичными качествами обладает и второй продукт данного бренда. Подходит «Кастело OR7» для зон с агрессивными условиями. Гибрид устойчив к засухам и имеет большую урожайность.

Подсолнечник «Шарк» является одним из лучших, пользуется спросом не один год. Он неприхотлив к условиям выращивания, обеспечивает ранние всходы, большой урожай. Растение отличается небольшой высотой, развитой корневой системой. Использовать его можно во всех зонах.



Популярные семена гибридной кукурузы

Выбрать семена кукурузы для нового сезона не составит труда. Они предлагаются в обширном ассортименте, отличаясь условиями и сроками выращивания. Одним из наиболее востребованных является гибрид ФАО-310. Основным его преимуществом является совместимость со всеми климатическими зонами. Можно использовать сорт под интенсивную либо экстенсивную технологию.

Позитивные отклики получил новый гибрид «Келтикус». Он имеет зубовидный тип зерна, отличается высокой интенсивностью и скоростью влагоотдачи. Сохраняют в 2019 году популярность семена кукурузы «Солонянский 298 СВ» и «ВН 63». Оба являются среднеспелыми и универсальными. Они характеризуются высокой и стабильной урожайностью, хорошо переносят засушливые условия. Кукуруза 298 СВ ко всему прочему, нечувствительна к низким температурам, отлично противостоит болезням и вредителям. Многие эксперты причисляют гибрид к стандарту качества.