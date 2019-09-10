Топ-5 самой востребованной техники для подарков

Гаджеты стали самыми популярными подарками. Ведь они, во-первых, недешевые, значит, получатель будет видеть, что вы потратились и не пожалели денег. Во-вторых, – несомненно радуют виновника торжества, потому что самим нам частенько бывает жаль тратиться на некоторые вещи. Можно приобрести подарочные сертификаты и оставить муки выбора одариваемому. А можно изучить наш топ-5 идей для подарков, чтобы точно не прогадать.

Экшн-камеры

Эта техника вызовет бурю восторга у человека, который любит экстрим, путешествия, походы и т. д. Как здорово запечатлеть свои самые драйвовые и яркие моменты жизни, не доплачивая за это специальному фотографу, к тому же получая самые разные ракурсы. Эти камеры компактные, легкие, могут делать фото и видео сами. Ими можно снимать под водой – любители дайвинга и водного спорта останутся довольны! Камера готова к работе уже через несколько секунд – человек не упустит драгоценный кадр. Батарея держит заряд долго. Человек может прыгать с парашютом и просто закрепить камеру в удобном месте на одежде – а потом наслаждаться воспоминаниями.

Смарт-часы

Даже если у получателя подарка уже есть наручные часы, он обрадуется такому гаджету, ведь их можно менять по настроению и по обстоятельствам. Это и стильный аксессуар, показывающий, что человек живет в ногу со временем, и полезное устройство. Будильник, шагомер, GPS – здесь есть все. Очень удобная возможность – не доставать телефон, чтобы видеть, кто звонит. На часах можно прочитать пришедшее СМС, если телефон лежит в другой комнате или вы за рулем. Они напомнят о нужных событиях, с них можно слушать музыку. Очень полезны будут детям и родителям – для безопасности малышей.

Гироскутер

Популярный транспорт среди молодежи, идеальный подарок для любителей покататься. Чтобы научиться кататься, придется немного потренироваться. На таком устройстве можно “гулять” по торговому центру, парку, оно не занимает много места. Езда на гироскутере полезна для здоровья, развивает координацию.

Робот-пылесос

Если вы преподнесете такой подарок, то наверняка услышите, что человек его давно хотел, но все не решался. Особенно обрадуются молодые мамы, хозяйки – еще бы, ведь теперь в квартире всегда будет чисто без их участия! Пылесос убирает любую поверхность пола: и ковер, и ламинат, и плитку.

Массажер

Просто бич современного поколения – малоподвижный образ жизни, а значит, и проблемы со спиной, мышцами шеи, рук, ног. В интернет-магазине "Цитрус" огромный выбор массажеров для любых зон тела. Вы получите искреннюю благодарность от одариваемого.

Здесь собраны все самые полезные и востребованные гаджеты. Вы точно не уйдете с сайта "Цитрус" без подарка!