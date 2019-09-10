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Краткий озор IPhone XS и IPhone XS Max

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Краткий озор IPhone XS и IPhone XS Max

IPhone давно перестал быть просто средством связи — сейчас это гаджет, который олицетворяет собой успех, и чем он новее, тем лучше. Рассмотрим последние новинки бренда.

Дополненный iPhone X

Еще совсем недавно Apple представляла iPhone X, за которым выстраивались очереди по всему миру. И вот, снова новинки: Айфон XS и XS Max.

Это не новые смартфоны в полном смысле этого слова, а обновленные и улучшенные версии десятого Айфона. Тем не менее очереди за ними стояли не меньше.

IPhone XS

  • Дизайн. Особо не изменился: стеклянные панели, экран 5.8 дюймов. Кроме стандартных цветов (серый, серебристый), стал доступен темно-золотой.

  • Экран. Разрешение 2436х1125 пикселей, он стал больше, так как уменьшены боковые рамки. Не бликует, хорошая видимость даже на ярком солнце.

  • Производительность. Улучшенная, впервые применен чип, сделанный по техпроцессу 7-нм. Он содержит шесть ядер, что повышает энергоэффективность и производительность. Оперативная память тоже увеличена: 4 Гб. Это позволило повысить быстродействие, даже наиболее тяжелые программы открываются в считанные мгновения. Что касается встроенной памяти, то доступны три варианта: 64, 256, 512 Гб.

  • Камера. Осталась прежней, добавился только режим SmartHDR, улучшились качество и детализация фото. Теперь есть возможность снимать видео со стереозвуком.

  • Динамик. Повысилось качество звучания (более громкий и объемный звук).

  • Сканер лица. Устранены баги, работает как вертикальная, так и горизонтальная FaceID.

  • ОС, автономность. Аккумулятор на 2 500 мАч, есть функции быстрой и беспроводной зарядки. Работает iPhone XS на iOS 12, благодаря чему повысилась скорость срабатывания камеры и приложений, стали доступны новые эмодзи и т. д.

Более подробно об IPhone XS можно прочесть, перейдя в интернет-магазин Stylus.

IPhone XS Max

  • Дизайн. Также остался в рамках iPhone X — стеклянный корпус с рамкой из хирургической стали. К стандартным цветам добавился золотистый, который может давать оттенок розового золота или бронзы.

  • Экран. Самый большой дисплей за всю историю iPhone, он занимает 82% передней панели. Безрамочный экран в 6.5 дюймов обладает разрешением в 2688x1242 пикселей. Качество и цвета картинок и видео просто великолепны. Вы погрузитесь в игру или фильм полностью, так как от экрана этого смартфона невозможно оторваться.

  • Производительность. Шестиядерный процессор, произведенный по техпроцессу 7-нм. Все приложения, встроенные программы, игры и т. д. работают значительно быстрее, чем у iPhone X. Четыре Гб ОП, встроенная память на выбор: 64, 256, 512 Гб. Особенность дисплея в том, что с ним практически невозможно работать одной рукой — для этого он слишком крупный и тяжелый.

  • Камера. Сдвоенная основная 12+12 Мп, фронтальная 7 Мп. Улучшилось качество снимков, редактировать фотографии стало удобнее. Благодаря режиму “портрет”, доступному в обеих камерах, даже селфи производит впечатление снятого фотографом на профессиональную аппаратуру.

  • Динамик. Громкий, насыщенный чистый звук, есть возможность записи стереозвука.

  • Сканер лица. Работает еще быстрее, благодаря Face ID можно разблокировать IPhone, оплатить покупки и т. д. одним взглядом.

  • Аккумулятор. Емкость 3174 мАч, рассчитан на беспрерывную работу в течение 25 часов в разговорном режиме, есть функция беспроводной зарядки.

Подробнее информацию об IPhone XS Max можно узнать на сайте stylus.ua.

Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что Apple позаботился о защите от пыли и влаги: с Айфоном XS Max можно нырять на глубину до двух метров.

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