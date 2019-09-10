Краткий озор IPhone XS и IPhone XS Max

IPhone давно перестал быть просто средством связи — сейчас это гаджет, который олицетворяет собой успех, и чем он новее, тем лучше. Рассмотрим последние новинки бренда.

Дополненный iPhone X

Еще совсем недавно Apple представляла iPhone X, за которым выстраивались очереди по всему миру. И вот, снова новинки: Айфон XS и XS Max.

Это не новые смартфоны в полном смысле этого слова, а обновленные и улучшенные версии десятого Айфона. Тем не менее очереди за ними стояли не меньше.

IPhone XS

Дизайн. Особо не изменился: стеклянные панели, экран 5.8 дюймов. Кроме стандартных цветов (серый, серебристый), стал доступен темно-золотой.

Экран. Разрешение 2436х1125 пикселей, он стал больше, так как уменьшены боковые рамки. Не бликует, хорошая видимость даже на ярком солнце.

Производительность. Улучшенная, впервые применен чип, сделанный по техпроцессу 7-нм. Он содержит шесть ядер, что повышает энергоэффективность и производительность. Оперативная память тоже увеличена: 4 Гб. Это позволило повысить быстродействие, даже наиболее тяжелые программы открываются в считанные мгновения. Что касается встроенной памяти, то доступны три варианта: 64, 256, 512 Гб.

Камера. Осталась прежней, добавился только режим SmartHDR, улучшились качество и детализация фото. Теперь есть возможность снимать видео со стереозвуком.

Динамик. Повысилось качество звучания (более громкий и объемный звук).

Сканер лица. Устранены баги, работает как вертикальная, так и горизонтальная FaceID.

ОС, автономность. Аккумулятор на 2 500 мАч, есть функции быстрой и беспроводной зарядки. Работает iPhone XS на iOS 12, благодаря чему повысилась скорость срабатывания камеры и приложений, стали доступны новые эмодзи и т. д.

Более подробно об IPhone XS можно прочесть, перейдя в интернет-магазин Stylus.

IPhone XS Max

Дизайн. Также остался в рамках iPhone X — стеклянный корпус с рамкой из хирургической стали. К стандартным цветам добавился золотистый, который может давать оттенок розового золота или бронзы.

Экран. Самый большой дисплей за всю историю iPhone, он занимает 82% передней панели. Безрамочный экран в 6.5 дюймов обладает разрешением в 2688x1242 пикселей. Качество и цвета картинок и видео просто великолепны. Вы погрузитесь в игру или фильм полностью, так как от экрана этого смартфона невозможно оторваться.

Производительность. Шестиядерный процессор, произведенный по техпроцессу 7-нм. Все приложения, встроенные программы, игры и т. д. работают значительно быстрее, чем у iPhone X. Четыре Гб ОП, встроенная память на выбор: 64, 256, 512 Гб. Особенность дисплея в том, что с ним практически невозможно работать одной рукой — для этого он слишком крупный и тяжелый.

Камера. Сдвоенная основная 12+12 Мп, фронтальная 7 Мп. Улучшилось качество снимков, редактировать фотографии стало удобнее. Благодаря режиму “портрет”, доступному в обеих камерах, даже селфи производит впечатление снятого фотографом на профессиональную аппаратуру.

Динамик. Громкий, насыщенный чистый звук, есть возможность записи стереозвука.

Сканер лица. Работает еще быстрее, благодаря Face ID можно разблокировать IPhone, оплатить покупки и т. д. одним взглядом.

Аккумулятор. Емкость 3174 мАч, рассчитан на беспрерывную работу в течение 25 часов в разговорном режиме, есть функция беспроводной зарядки.

Подробнее информацию об IPhone XS Max можно узнать на сайте stylus.ua.

Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что Apple позаботился о защите от пыли и влаги: с Айфоном XS Max можно нырять на глубину до двух метров.