Набор колец невесты: будьте в тренде!

Одним из самых красивых и трогательных семейных обрядов является помолвка. К этому событию будущий жених готовит для своей любимой оригинальный и стильный подарок – помолвочное колечко от ювелиров elite gold . Именно его мужчина наденет на её пальчик с предложением руки и сердца. Маленькая заветная коробочка с изящным ювелирным украшением навсегда изменит вашу жизнь – с момента помолвки вы становитесь женихом и невестой, начинается активная подготовка к свадебному торжеству. Некоторые влюблённые хотят, чтобы помолвка происходила при большом количестве родственников и друзей, другие – в камерной обстановке, например, в тихом уютном кафе, где при свечах девушка услышит самые главные слова: «Будь моей женой!».

Сегодня всё большее количество женщин предпочитает носить обручальное кольцо вместе с ранее подаренным женихом – помолвочным. Такой элегантный комплект придётся по душе каждой представительнице прекрасного пола – стильный и оригинальный дизайн двух колец, выполненных в едином стилистическом ключе.

Дизайнеры студии золотых украшений ручной работы elite gold предлагают будущей невесте комплект, состоящий из двух ювелирных изделий. Первое колечко – помолвочное. Как правило, центр такого украшения декорирован вставкой, по обе стороны от которой располагаются более изящные самоцветы. Второе кольцо – обручальное, его тонкий ободок усеян россыпью камней. Иногда две модели отличаются друг от друга только наличием центральной вставки.

На сайте elite gold представлены различные авторские наборы колец невесты – и каждая девушка может выбрать для себя подходящий вариант. Комплект может состоять из колец, выполненных их золота разных цветов, быть декорированным различными по цветовой гамме вставками. Самое главное условие – кольца должны быть объединены единой темой, чтобы такой набор можно было носить не только отдельно взятые украшения, но и на одном пальце. Именно в таком варианте набор колец невесты смотрится наиболее предпочтительно, и каждая женщина может продемонстрировать окружающим два самых главных свадебных украшения одновременно – обручальное и помолвочное кольцо, соединённых в одно.

Универсальность комплекта в том, что его можно комбинировать и носить с другими, уже имеющимися в вашей ювелирной шкатулке, украшениями.

Купить набор колец невесты можно в студии золотых украшений ручной работы elite gold, предварительно ознакомившись с ассортиментом предлагаемых изделий. У вас есть уникальная возможность стать соавтором своего украшения и самостоятельно видоизменить дизайн предложенных колец или предложить свой вариант изделий. Цвет золота и вставок, а также их наличие или отсутствие – все ваши пожелания будут учтены, и к дате помолвки заветное колечко порадует вас изумительной красотой и профессиональным выполнением самых мельчайших деталей милого сердцу аксессуара.