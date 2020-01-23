Мировые перспективы развития английского языка

По мере развития информационных технологий и современной системы коммуникаций, за последние 50-70 лет происходило активное распространение английского языка в глобальном масштабе. Большинство стран рассматривают его с позиции lingua franca, то есть языка международного общения. Если вы отправляетесь на отдых за границу, как будете спрашивать у прохожих дорогу к той или иной достопримечательности? Правильно, на английском. На нем говорят люди во всех уголках мира, но уникальность ситуации в том, что количество людей, использующих его в качестве иностранного, гораздо больше, чем фактических носителей.

Язык дипломатии, медицины, СМИ, авиации

В современном мире знание английского — это показатель высокого интеллекта, желания развиваться и уверенности в себе. Работодатели крупных компаний обязательным пунктом в требованиях к соискателю указывают минимальный уровень знаний Intermediate. Это факт. Школьного уровня обучения, к сожалению, недостаточно. Чтобы понимать английский язык и свободно разговаривать на нем, нужно заниматься самообучением и уделять этому достаточное количество свободного времени. Грамматика здесь несложная, упор рекомендуем делать именно на расширение словарного запаса. Помочь с этим может компания Speak Well - курсы английского языка в Киеве и Одессе. На сайте https://www.speakwell.ua/ru/ можно записаться на бесплатное тестирование и выбрать курс, максимально подходящий вам по параметрам.

Согласно статистике, люди со знанием английского языка на уровне не ниже Intermediate более успешны в работе. У них выше заработная плата, есть возможность поездить по миру и шанс устроиться на хорошую должность заграницу. Большинство современных обучающих материалов в интернете размещены именно на английском, поэтому изучение этого языка прямо пропорционально подъему вверх по лестнице социального положения. Какие профессии сейчас популярны? Все что связано с IT-технологиями и удаленной работой. А какой язык в мире компьютерных технологий считается ключевым? Правильно, английский. Как минимум, на его основе разработаны все языки программирования.

Глупо отрицать важность изучения английского языка. Для современного человека это, скорее, необходимость, нежели дань моде или какая-нибудь очередная уловка талантливых маркетологов. Мировые перспективы развития английского более чем радужные.