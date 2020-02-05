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Плащевая ткань на украинском рынке: что предлагают производители фабрикам и швейным цехам?

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Плащевая ткань на украинском рынке: что предлагают производители фабрикам и швейным цехам?

Швейная промышленность в Украине понемногу набирает обороты. Новые бренды из небольших швейных цехов вырастают в серьезные фабрики, и даже поставляют одежду за границу.

Но покупатели все еще настороженно относятся к отечественному производителю, потому что некоторые из них так и не наладили процесс по европейским стандартам. В частности, это касается тканей, используемых при пошиве одежды. Коротко проанализируем рынок плащевой ткани: кто производит или привозит ее в Украину, что из нее шьют, можно ли доверять качеству материалов, которые предлагаются швейным цехам оптовыми поставщиками. И как определить качество перед закупкой большого метража?

Швейная промышленность: работа на перспективу

Эксперты говорят, что швейная промышленность - самая перспективная отрасль украинской экономики. От кустарных подпольных фабрик, страна переходит к регламентированному производству. Качество готовых изделий уже позволяет успешно конкурировать с зарубежными производителями, особенно это касается верхней и спортивной одежды. Закономерно, это вызвало рост спроса на плащевые ткани.

Сегодня из плащевки шьют куртки, пуховики, ветровки, плащи, и даже женские юбки.

Происхождение плащевки, представленной на украинском рынке

Китайские производители пока лидируют. Их позиции подпитывает желание одежных фабрик сократить или оптимизировать расходы. В Китае расположена превалирующая масса текстильных производств. Но качество их продукции сильно разнится. На рынке уже присутствует масса материалов высокого качества (и, зачастую, недешёвых) из Поднебесной. Тем не менее, легко наткнуться и на некачественные материи, которые могут быть даже небезопасны для здоровья.

Небольшим швейным производствам нередко приходится полагаться на авторитет поставщика текстиля. В плане баланса цена/качество, среди лидеров на украинском рынке - плащевки от "Bosfor Textile". Компания работает с китайскими производителями с 1991 г. Благодаря узкой специализации, у данного поставщика всегда в наличии большой ассортимент как по типам материи, так и по её расцветкам.

Сегодня, качественные китайские ткани - рациональный выбор для производителей одежды среднего ценового сегмента.

Также на рынке представлены материалы из Турции, Италии, Франции. Реже - из Польши, Австрии.

Ассортимент материалов у всех поставщиков имеет одинаковые или схожие наименования: Адрия, Лаке, Бостон, Канада и пр. Несмотря на одинаковые названия, - состав, плотность и износостойкость материала могут отличаться.

Как швейному производству определить качество перед закупкой?

Лучше, чтобы контроль закупки делал профессионал. Среди прочего, нужно смотреть на такие характеристики:

  • Водонепроницаемость (вода должна скатываться с поверхности).

  • Отсутствие любого рода повреждений.

  • Материя не должна растягиваться.

  • Ткань не должна иметь резкого химического запаха.

  • Окраска должна быть равномерной.

Если соблюдена технология производства, плащевка получается несминаемой, водоотталкивающей, имеет приятную текстуру. Готовое изделие из плащевого материала не должно запаривать тело или вызывать аллергию.

Плащевку, отвечающую всем критериям, можно использовать для пошива униформы, спортивных костюмов, туристической экипировки и разноплановых курток.

Большинство украинских поставщиков текстиля предоставляют образцы. Их изучение поможет найти плащевку, чья цена будет подкреплена внешним видом и потребительскими свойствами.

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