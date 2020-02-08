Куда сходить на спектакль с девушкой в Днепре?

Театр – бесконечно прекрасное место, где всегда можно посмотреть что-то новое и увлекательное, набраться интересных и ярких впечатлений. И в этот раз в Днепре будет представлена одна из величайших театральных постановок – адаптация книги Б. Вербера!

Империя ангелов: пьеса по мотивам легендарной книги

Эта история была рассказана известным писателем Бернардом Вербером, чьё имя и по сей день является знаковым не только в европейской, но и мировой литературе в частности. А потому не удивительно, что стоит только его имени появиться на страницах той или иной книги, как она тут же удостаивается звания настоящего шедевра.

«Империя ангелов» считается одной из самых знаковых книг в портфолио Вербера. И не удивительно, ведь она рассказывает весьма захватывающую и необычную историю. В центре сюжета – герой, который волей судьбы попадает на небеса. Там ему предлагают работу, но никем иным, как настоящим ангелом-хранителем. И защищать и оберегать ему придётся одновременно двоих людей. Первый – это французский писатель, вероятно, прообраз самого Вербера, который обладает тонкой и ранимой натурой, присущей всем творческим людям. А вторая – это женщина, переводчица из России, которую главный герой знал ещё при жизни. Сюжет повествует о сложности работы ангелом, а также о том, как шаг за шагом преодолеть даже самые сложные испытания, что подбрасывает жизнь на пути к своей цели.

Стоит отметить, что книга, которая легла в основу сюжета пьесы, была продана многомиллионным тиражом. А самого Вербера не только цитируют, снимают в кино и охотно берут интервью, но и изучают его в школах и университетах, пытаясь разгадать его не только математические и физические теории, но и приобщая студентов к мастерскому владению языком.

Кто будет на сцене и чем удивят зрителей?

Впервые этот спектакль был поставлен на нашей сцене в далёком 2011 году. Тогда это был самый настоящий шедевр, который прогремел на весь свет. И по сей день кассы города объявляют солдауты на каждую сценическую постановку по этой легендарной книге.

Так, в этот раз на сцене будут такие выдающиеся артисты, как А. Жиляков, М. Козюлина, Р. Жиров и многие другие. В качестве режиссера выступит известный С. Аксёнов, который не раз поражал наше воображение своими идеями, новаторскими методиками и подходами к театральному искусству.

Ставить спектакль в этот раз будет театр под названием «Может быть», который считается одним из немногих свободных актерских соединений в Украине. Независимый и яркий, он самостоятельно прорабатывает каждую сцену и пишет для своих постановок сценарии, которые каждый раз выстреливают прямо в точку.

Хочется чего-то нового, прикоснуться к по-настоящему прекрасным вещам? Тогда обязательно посетите спектакль Империя ангелов в Днепре вместе со своими близкими!