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ГБО в Одессе
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ГБО в Одессе

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ГБО в Одессе

Из-за постоянного роста стоимости нефтетоплива многие автовладельцы, пытаясь сократить свои затраты, переходят на газ. Такое решение давно доказало свою эффективность, поэтому ГБО в Одессе пользуется большой популярностью у автолюбителей. Контакты и адреса автостанций, которые занимаются установкой ГБО, находятся здесь: https://www.048.ua/catalog/6-516/avto/avtogaz-gbo-modifikatory-topliva. Для связи с мастером выбранной станции достаточно связаться с ним по указанному на сайте номеру телефона.

Установка ГБО имеет положительные и отрицательные стороны, о которых среди автовладельцев ведутся ожесточенные споры. Но большинство склоняется к мысли о целесообразности такого шага.

Решение о приобретении газовой установки каждый принимает самостоятельно, исходя из собственных материальных возможностей. Если есть желание получить достоверную информацию об использовании газового топлива, следует обратиться к людям, которые уже имеют практический опыт обслуживания газобаллонного оборудования.

Преимущества, недостатки ГБО

Как и у любого другого оборудование, системы ГБО разных поколений имеют достоинства и определенные недостатки. Среди достоинств установки газового оборудования на автомобиль стоит выделить:

  • снижение нагрузки на двигатель;
  • экономичность;
  • экологичность;
  • удобство перехода на бензин;
  • плавность работы мотора.

В работе с мотором газ показывает более щадящее воздействие. Двигатель работает более плавно, медленнее изнашивается. Отмечается высокая экологичность такого вида топлива, авто производит меньше выхлопных газов, негативно влияющих на окружающую среду.

Сама идея перехода на автогаз была связана с необходимостью обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды. Дело в том, что машины на газу не производят серу и свинец.

Еще одним плюсом газа на авто является его экономичность. Автолюбитель может серьезно сэкономить средства, ведь пробег в 100 км «на газу» обходится ориентировочно в два раза дешевле, чем на нефтетопливе.

Если вдруг случилось так, что в дороге топливо закончилось, а до заправки далеко, то не стоит паниковать. Автомобиль автоматически переходит с газа на бензин. Поэтому такая ситуация не застанет автовладельца врасплох.

К недостаткам ГБО относится его высокая стоимость. Владельцам машин, которые решили перейти на такой вид топлива, компании по установке ГБО часто делают выгодные кредитные предложения.

Сократить расходы на газобаллонное оборудование можно путем приобретения его в интернет-магазине, где стоимость техники значительно ниже. Это обусловлено тем, что интернет-площадки избавлены от необходимости платить дополнительные торговые сборы.

Еще одним недостатком считаются достаточно крупные габариты оборудования, которое занимает немало места в багажнике. При этом занимаемая площадь в среднем равна площади, занимаемой запасным колесом.

Чтобы использование автогаза было еще экономичнее, многие автолюбители используют модификаторы топлива – присадки, способствуют сокращению расхода топлива. Модификаторы также сокращают объем вредных выбросов в атмосферу, что очень важно для окружающей нас среды.

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