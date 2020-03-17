Завод окон Rehau в Украине

Завод окон «НОВИКОН» — уникальное предприятие, которое предлагает жителям Одессы и Одесской области лучшие металлопластиковые окна. Данная компания является официальным переработчиком профиля марки REHAU (Германия) — одного из лучших во всём мире производителей. Данный профиль используется для изготовления не только оконных конструкций. Также он применяется для создания дверей, балконных блоков, арок. Может быть изготовлено изделие любой конфигурации.

Завод «НОВИКОН» создает конструкции, которые могут быть установлены в помещении любого назначения, будь то городская квартира, частный коттедж, офис, кафе, торговый центр и т.п. Для Одессы приемлемым решением является наиболее теплый стеклопакет. Однако, вне зависимости от выбранной покупателем продукции, производитель предоставляет официальные гарантии. Также высокие технические характеристики реализуемого товара подтверждены соответствующими сертификатами.

Завод пластиковых окон «НОВИКОН» занимается не только производством ПВХ-конструкций. Также здесь можно заказать оперативную доставку и профессиональный монтаж изделий. Условия сотрудничества непременно согласуются заранее. Заключается договор, в котором прописываются права и обязанности обеих сторон.

Что касается цены реализуемого товара, то она самая привлекательная во всей Одессе. Вам не придется ни за что переплачивать. Точная цифра зависит от нескольких факторов:

расходы на сырье;

особенности процесса производства;

стоимость фурнитуры, пластиковых откосов, стеклопакетов, подоконников и отливов;

цена транспортировки и монтажа.

«НОВИКОН» работает честно. Каждому покупателю непременно предоставляется подробная смета.

Какую продукцию можно заказать

Завод металлопластиковых окон «НОВИКОН» предлагает конструкции нескольких модификаций: разные профили, стеклопакеты, фурнитура. Изменяя комплектацию, можно повысить те или иные свойства продукции. Могут быть добавлены или исключены конкретные опции. Благодаря этому покупатель с любыми потребностями, предпочтениями и финансовыми возможностями может выбрать для себя оптимальные решения. Также можно приобрести окна REHAU SYNEGO, GENEO, Euro-Design 70, Euro-Design 60.

SYNEGO — продукция, которая отличается солидными энергосберегающими показателями и может быть применена как при новом строительстве, так и при реконструкции старого здания. Такие окна имеют монтажную глубину профиля в 80 миллиметров и позволяют ощутимо сэкономить на отоплении. В течение всего срока службы изделия выглядят, как новые. Всё благодаря инновационной формуле, применяемой в производстве. С наружной стороны такие конструкции могут быть декорированы особыми накладками из алюминия, которые добавляют индивидуальности.

Окна GENEO — конструкции, в которых воплощены самые последние разработки от немецкого производителя. Такие окна имеют сравнительно небольшой вес, что облегчает их монтаж и положительно сказывается на сроке службы. В армировании изделие не нуждается. При желании окна могут быть декорированы с наружной стороны особыми алюминиевыми накладками.

Окна Euro-Design 70 имеют монтажную глубину в 70 миллиметров и 5 камер, уплотнение EPDM (число контуров уплотнения два) и толщину пакета профиля 116 либо 110 миллиметров. Такие конструкции хорошо защищены от злоумышленников — уровень защиты от взлома до 2 класса.

Euro-Design 60 — качественные трёхкамерные окна, которые отличаются очень привлекательной стоимостью. Они уникальны тем, что поверхность на профиле наклонена на 15 градусов, что позволяет реализовать любые строительные задумки. Также предусмотрено очень качественное уплотнение, а монтажная глубина составляет 60 миллиметров. Особого внимания заслуживает внешний вид Euro-Design 60 — сдержанный, изысканный, современный.

Важные преимущества окон от «НОВИКОН»

Окна от завода «НОВИКОН» обладают значительным количеством достоинств.

Солидная герметичность. Такие конструкции не позволяют ветру проникать в помещение. Также они надёжно защищают от шума, поступающего с улицы. Высокая функциональность. Окна оснащаются фурнитурой, благодаря которой створки можно открывать в разные стороны. Также створку можно зафиксировать в конкретном положении. Экологическая безопасность. Для здоровья человека и для окружающей среды используемый сегодня в производстве окон современный поливинилхлорид не представляет опасности. Он полностью соответствует мировым стандартам качества. Под действием высоких температур и лучей солнца ПВХ не выделяет опасные вещества. Устойчивость к воздействию огня. Поливинилхлорид воспламеняется значительно сложнее, чем натуральная древесина. Также данный материал очень плохо горит. Отменные эстетические характеристики. Такие окна идеально вписываются в интерьер любого стиля. Они привносят в обстановку особую гармонию и лоск. Поверхность конструкции идеально гладкая, без заусенцев, трещин и бугорков. Доступны модели разнообразных форм и оттенков. Легкость в уходе. Этот процесс не будет отнимать много времени и сил. Нужно лишь очищать поверхность от пыли и загрязнений, а также смазывать движущиеся элементы.

Плюс ко всему, завод окон ПВХ «НОВИКОН» предлагает продукцию, которая отличается долгим эксплуатационным сроком. Даже в случае интенсивной эксплуатации такие конструкции прослужат не менее 50 лет. Они не боятся чрезмерно высокой влажности и температурных колебаний. Главное – своевременно производить техническое обслуживание.

Непременно посетите официальный сайт производителя https://www.novikon.com.ua/prices/. Здесь вы найдете много важной и полезной информации, в том числе сможете ознакомиться с полным каталогом продукции. При необходимости закажите обратный звонок. Вам перезвонит менеджер, который ответит на все ваши вопросы. Смело совершайте покупку и получите гораздо больше, чем ожидаете!