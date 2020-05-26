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Преимущества покупки квартиры у компании «Ковальская Недвижимость»

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Преимущества покупки квартиры у компании «Ковальская Недвижимость»

«Ковальская Недвижимость» – компания, которая появилась на столичном рынке в 2002 году. Это опытный представитель индустрии, пользующийся безупречной репутацией. У компании никогда не было проблем со спросом: квартиры быстро находят своих владельцев. Инвесторов привлекают важные преимущества, которыми располагает «Ковальская Недвижимость». Предлагаем ознакомиться с их перечнем.

Плюсы покупки

  • Оперативность. Во-первых, перед началом строительства компания озвучивает более чем приемлемые сроки. Во-вторых, она исправно в них укладывается. Все потому, что застройщик является частью крупной промышленно-строительной группы «Ковальская». При строительстве он не прибегает к услугам посредников, что значительно ускоряет процесс. Нет необходимости тратить время на согласование условий сотрудничества, да и отсутствует риск задержек вследствие недобросовестности партнера. Если вы желаете получить квартиру как можно быстрее, непременно рассмотрите вариант с покупкой недвижимости у этого застройщика, детальнее здесь.

  • Качество сданных объектов. В процессе строительства «Ковальская Недвижимость» использует материалы собственного производства. Компания может поручиться за их высокий класс. Застройщики, не имеющие доступа к собственным материалам, должны полагаться на добросовестность третьей стороны, что не всегда заканчивается положительным образом. Сданные объекты не имеют дефектов. Со временем владельцы квартир также не сталкиваются с проблемами. Вы можете оценить качество строительства, посетив один из ЖК.

  • Уникальность проектов. «Ковальская Недвижимость» никогда не отличалась конвейерностью, созданием однотипных бетонных «коробок». По отношению к каждому проекту реализуется индивидуальный подход. Объекты не похожи друг на друга. Если вы цените эстетическую составляющую в архитектуре, ЖК от компании «Ковальская Недвижимость» непременно вам подходит.

  • Опыт застройщика, безупречная репутация. Отечественный рынок недвижимости знает множество ситуаций с созданием компаний-однодневок, невыполнением обязательств, обманом инвесторов. За 18 лет работы «Ковальская Недвижимость» доказала, что она является надежным девелопером. Компания сдала 8835 квартир. Застройщик имеет безупречную репутацию, так как не был замечен в скандалах, известен соблюдением сроков.

  • Послепродажная поддержка. Объекты компании «Ковальская Недвижимость» обслуживаются собственной коммунальной службой. В том числе благодаря данному фактору недвижимость долгие годы сохраняет свой первозданный внешний вид и техническое состояние.

Заключение

Компания «Ковальская Недвижимость» регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах застройщиков, которым доверяют инвесторы. Учитывая вышеперечисленные достоинства, это неудивительно.

Покупка квартиры – важнейшая сделка. Рекомендуем пользоваться услугами проверенных застройщиков. Компания «Ковальская Недвижимость» https://build.kovalska.com, которая в 2020 году отмечает свое «совершеннолетие» на рынке, однозначно относится к этой категории.

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