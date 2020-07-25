Проценты по кредитам в Украине: прогноз на 2020 год читайте на capital.ua

В Украине в течение 2019 года наблюдалось снижение процентных ставок по банковским кредитам. Этому способствовали положительные, пусть и постепенные, изменения в экономической и политической ситуации. Но сохранится ли эта тенденция в 2020 году и когда упадут проценты по кредитам? Редакция портала проанализировала, что по этому поводу думают эксперты.

Что влияет на изменение процентных ставок по кредитам

В банках в 2019 году населению предлагали потребительские кредиты в гривнах со средней ставкой около 35 %, а также ипотеку и автокредиты под 19–20 %. При этом по отдельным видам кредитных продуктов (например, автокредитам на новые автомобили некоторых марок) клиенты уже могли рассчитывать на снижение ставки.

Дополнительно на рынке кредитования населения работают микрофинансовые организации. Они выдают кредиты без контактных лиц по минимальному комплекту документов и практически моментально. Сравнить ставки таких компаний можно в сервисе подбора финансовых услуг КредитOnline. На нем представлены предложения популярных МФО и можно быстро найти ссуду под нужные параметры (срок, сумма и т. д.).

Государство такая ситуация со ставками не устраивает. Ведь высокие проценты по кредитам считаются одной из причин замедления роста украинской экономики. Поэтому чиновники на различных уровнях работают над снижением процентов по кредитам для населения и бизнеса. Но одного их желания для этого недостаточно. Так, ставки зависят от множества факторов:

● Учетная ставка. Она отражает стоимость привлечения кредитов от НБУ. Учетную ставку Нацбанк неоднократно снижал в 2019 и 2020 годах. И впервые со времен восстановления независимости Украины она достигла уровня 6 %.

● Ситуация на валютном рынке. Несмотря на наличие проблем, гривна чувствует себя достаточно уверенно. Периоды падения курса сменяются его укреплением.

● Стабильность работы банковской системы. Серьезных сбоев в ее работе за последние годы не наблюдалось.

● Экономическая ситуация. В Украине она далека от идеальной, а пандемия коронавируса усложнила ее еще больше. В июне МВФ опубликовал прогноз, согласно которому падение ВВП Украины в 2020 году может составить до 8,8 %.

● Конкуренция. Она обострилась, хотя по-прежнему в Украине немного банков, активно занимающихся кредитованием, а новых игроков на рынке не появляется уже довольно давно.

Дополнительно на ставки по кредитам оказывают влияние и другие факторы, например, политическая обстановка и «настроение» банков.

Какие изменения по процентным ставкам ожидаются в Украине

Несмотря на наличие существенных проблем в экономике Украины, большинство экспертов до начала пандемии считали, что ставки по кредитам в 2020 году будут снижаться. Еще в конце 2019 года глава украинского ОТП банка Тамаш Хак-Ковач высказывал мнение, что при снижении учетной ставки и отсутствии вмешательства в банковскую систему со стороны властей вполне реально получить среднюю ставку по кредиту на уровне 13–14 % годовых, а к концу года – и ниже.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в конце 2019 года также указывал, что банки продолжат снижать ставки и наращивать портфель потребительских кредитов на фоне низких отчислений в резервы и снижения стоимости привлечения финансовых ресурсов.

С началом пандемии коронавируса оценки стали менее оптимистичными. Экспертам довольно быстро стало очевидно, что в 2020 году банки столкнутся с проблемами из-за коронавируса и будут вынуждены снизить активность в сфере кредитования и прекратить снижение ставок. В частности, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова уже в апреле 2020 года отмечала: «Значительного роста кредитования, которого ожидали банки в этом году, не состоится. Это также ограничит потенциал дальнейшего наращивания доходов».

Аналогичного мнения придерживается и финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Он указывает, что в текущей ситуации банки будут вынуждены уменьшить аппетит к рискам и кредитовать станут очень осторожно. Это приведет к снижению числа выданных кредитов, уменьшению дохода банковских учреждений и остановит снижение ставок.

Впрочем, по мнению председателя правления Форвард Банка Андрея Киселева, ждать остановки кредитования населения не стоит. Это невыгодно банкам, ведь именно с кредитных продуктов большинство из них получает основную прибыль, а значит, кэш-кредиты продолжат оформлять.

Снижение учетной ставки и падение стоимости привлечения средств не позволит кредитным ставкам расти в 2020 году. Но ждать сильного снижения процентов, на которое многие надеялись в начале года, уже нет смысла. В сложных условиях банки вынуждены ограничивать выдачи, переходить на сотрудничество только с надежными заемщиками и вносить другие изменения в работу, чтобы снизить риски. При этом расходы на персонал, офисы и поддержание работы у банков практически не изменятся из-за снижения выдачи, и они будут компенсировать их, удерживая ставки.