Купить миниатюрные наушники для смартфонов онлайн

Оригинальные и миниатюрные беспроводные гарнитуры для смартфонов «захватили» мобильный мир. Эстетичные и аккуратные наушники в кейсе — популярный аксессуар среди потребителей. Samsung, Apple и другие производители предлагают полезные гарнитуры для постоянной эксплуатации. У каждого бренда свои индивидуальные решения относительно дизайна и функциональности мини-наушников. Один из интересных экспериментов корейской корпорации — аксессуар Samsung Galaxy Buds Live.

Мобильные и миниатюрные: что предложила компания «Самсунг»

Модель наушников Galaxy Buds Live была успешно анонсирована в начале августа 2020 года. Маленькие вкладыши без амбушюр рассеивают звук и не оказывают негативного влияния на слух и при длительной эксплуатации. По внешнему виду они немного напоминают гладкие и обтекаемые бобы. Прочный пластик и глянцевая облицовка — неопровержимые достоинства гарнитуры. Каждый экземпляр весит всего 5,6 грамма. Корейцы не забыли снабдить изделия насадками Wingtips специально для занятий спортом. К попаданию пота, влажности наушники невосприимчивы.

Комплектация модели включает флип-кейс, USB-кабель и гарантийный талон. Предлагается три симпатичных цвета на выбор — розовый (бронзовый, бежевый), белый и классический черный.

Особенности мини-наушников от южнокорейской марки

Оригинальная гарнитура Galaxy Buds Live оснащается аккумулятором, который дает до пяти-шести часов автономной работы без подзарядки. К другим характеристикам наушников относятся:

три встроенных микрофона для идеального шумоподавления в транспорте и других общественных местах;

бесконтактная зарядка;

хорошее звучание средних и высоких частот;

время для полной зарядки — всего 2,5 часа (но уже через пять минут можно использовать наушники в течение часа);

сопряжение с мобильными девайсами, работающими на базе ОС Android 5 (при условии, что оперативная память не менее 1,5 ГБ);

работа через приложение Galaxy Wearable.

Наушники Galaxy Buds Live почти мгновенно синхронизируются со смартфонами. Предусмотрены гибкие настройки управления мини-аксессуаром, имеется типичный набор кодеков. Сравнивая корейскую гарнитуру с другими вариантами, можно выделить ее живой и кристально чистый звук, впечатляющую автономность и активное подавление шумовых эффектов. Универсальные наушники можно использовать не только со смартфонами от бренда Samsung.