Как выбрать варочную поверхность для кухни?

Варочная панель — это один из самых часто используемых бытовых приборов на кухне. От ее правильного выбора будет зависеть ваш комфорт и безопасность во время процесса готовки. Чтобы вам было проще определиться с моделью, мы подготовили пару полезных советов по выбору варочной панели для бытового использования. Готовы? Тогда поехали!
Если в вашем доме не подведены городские коммуникации, тогда этот вопрос не стоит. А вот если подведены, то стоит ли отказываться от газовой варочной поверхности в пользу электрической? Это очень индивидуальный момент. Большинство людей интересует вопрос безопасности и что делать, если произошла утечка газа. Именно поэтому они делают выбор в пользу использования электрических поверхностей. Газовые модели хоть и стоят дешевле, но в плане безопасности они проигрывают. Тут каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.
По статистике, на отдельно стоящих плитах по 4-5 конфорок. А теперь попробуйте вспомнить, как часто вы пользовались всеми ими одновременно? Согласно опросам, 90% хозяек более чем устраивают двухконфорочные плиты. В крайнем случае, трехконфорочные. Во-первых, они занимают меньше места на столешнице, освобождая больше пространства для готовки. Во-вторых, их проще содержать в чистоте.
Тут есть несколько вариантов:
Хорошая варочная поверхность для кухни должна содержать ряд дополнительных опций, облегчающих процесс ее эксплуатации. Достаточно будет следующих:
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