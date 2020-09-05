Как выбрать варочную поверхность для кухни?

Варочная панель — это один из самых часто используемых бытовых приборов на кухне. От ее правильного выбора будет зависеть ваш комфорт и безопасность во время процесса готовки. Чтобы вам было проще определиться с моделью, мы подготовили пару полезных советов по выбору варочной панели для бытового использования. Готовы? Тогда поехали!

Газ или электричество?

Если в вашем доме не подведены городские коммуникации, тогда этот вопрос не стоит. А вот если подведены, то стоит ли отказываться от газовой варочной поверхности в пользу электрической? Это очень индивидуальный момент. Большинство людей интересует вопрос безопасности и что делать, если произошла утечка газа. Именно поэтому они делают выбор в пользу использования электрических поверхностей. Газовые модели хоть и стоят дешевле, но в плане безопасности они проигрывают. Тут каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Габариты панели и число конфорок

По статистике, на отдельно стоящих плитах по 4-5 конфорок. А теперь попробуйте вспомнить, как часто вы пользовались всеми ими одновременно? Согласно опросам, 90% хозяек более чем устраивают двухконфорочные плиты. В крайнем случае, трехконфорочные. Во-первых, они занимают меньше места на столешнице, освобождая больше пространства для готовки. Во-вторых, их проще содержать в чистоте.

Что насчет материала поверхности?

Тут есть несколько вариантов:

Эмаль. Самое бюджетное покрытие для варочной поверхности, которое бывает разных форм, цветов и размеров. Единственный минус — за эмалью сложно ухаживать, поэтому все брызги/разводы придется вытирать сразу после окончания готовки, чтобы они не засохли. Нержавеющая сталь. По практичности такое покрытие выигрывает у эмали, но в плане эстетики можно поспорить. На варочной поверхности из нержавеющей стали хорошо видны отпечатки пальцев, поэтому чуть ли не каждый день вам придется натирать ее до блеска. Закаленное стекло. Оптимальный вариант в соотношении цена/качество. Но есть существенный минус: такая поверхность очень хрупкая. Над ней лучше не размещать никаких полок и ящиков. Стеклокерамика. По стоимости дороже, но и в плане ухода удобнее. Стеклокерамические варочные поверхности очень долговечные.

Нужны ли дополнительные функции?

Хорошая варочная поверхность для кухни должна содержать ряд дополнительных опций, облегчающих процесс ее эксплуатации. Достаточно будет следующих: