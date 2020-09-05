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Как выбрать варочную поверхность для кухни?

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Как выбрать варочную поверхность для кухни?

Варочная панель — это один из самых часто используемых бытовых приборов на кухне. От ее правильного выбора будет зависеть ваш комфорт и безопасность во время процесса готовки. Чтобы вам было проще определиться с моделью, мы подготовили пару полезных советов по выбору варочной панели для бытового использования. Готовы? Тогда поехали!

Газ или электричество?

Если в вашем доме не подведены городские коммуникации, тогда этот вопрос не стоит. А вот если подведены, то стоит ли отказываться от газовой варочной поверхности в пользу электрической? Это очень индивидуальный момент. Большинство людей интересует вопрос безопасности и что делать, если произошла утечка газа. Именно поэтому они делают выбор в пользу использования электрических поверхностей. Газовые модели хоть и стоят дешевле, но в плане безопасности они проигрывают. Тут каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Габариты панели и число конфорок

По статистике, на отдельно стоящих плитах по 4-5 конфорок. А теперь попробуйте вспомнить, как часто вы пользовались всеми ими одновременно? Согласно опросам, 90% хозяек более чем устраивают двухконфорочные плиты. В крайнем случае, трехконфорочные. Во-первых, они занимают меньше места на столешнице, освобождая больше пространства для готовки. Во-вторых, их проще содержать в чистоте.

Что насчет материала поверхности?

Тут есть несколько вариантов:

  1. Эмаль. Самое бюджетное покрытие для варочной поверхности, которое бывает разных форм, цветов и размеров. Единственный минус — за эмалью сложно ухаживать, поэтому все брызги/разводы придется вытирать сразу после окончания готовки, чтобы они не засохли.
  2. Нержавеющая сталь. По практичности такое покрытие выигрывает у эмали, но в плане эстетики можно поспорить. На варочной поверхности из нержавеющей стали хорошо видны отпечатки пальцев, поэтому чуть ли не каждый день вам придется натирать ее до блеска.
  3. Закаленное стекло. Оптимальный вариант в соотношении цена/качество. Но есть существенный минус: такая поверхность очень хрупкая. Над ней лучше не размещать никаких полок и ящиков.
  4. Стеклокерамика. По стоимости дороже, но и в плане ухода удобнее. Стеклокерамические варочные поверхности очень долговечные.

Нужны ли дополнительные функции?

Хорошая варочная поверхность для кухни должна содержать ряд дополнительных опций, облегчающих процесс ее эксплуатации. Достаточно будет следующих:

  • таймер каждой конфорки;
  • индикатор остаточного тепла;
  • автоматическое отключение при перегреве;
  • блокировка от детей;
  • кратковременная пауза.
утечка газа, варочная поверхность для кухни
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