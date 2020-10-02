В современном мире практически каждый бизнес, организация или человек показывает свое присутствие онлайн: сайт-визитка, информационная страница, личный или профессиональный блог или веб-сайт, соцсети, ресурс электронной коммерции, корпоративные ресурсы и другое. Создание веб-ресурса сейчас доступно каждому пользователю сети. Для этого не нужно обладать специфическими навыками и знаниями, ведь можно использовать простые графические инструменты для легкого создания веб-сайта. Однако, делать веб-ресурс нужно где-то. Для этого и существует услуга хостинга. О том, что такое хостинг сайта и как работает хостинг сайтов мы и поговорим в этой статье.

Хостинг

Каждый кто решил создать свой веб-сайт не сможет обойтись без хостинга. Любой веб-ресурс состоит из файлов и баз данных, которые связаны между собой. Эти элементы нужно где-то хранить так, чтобы они были доступны всем пользователям в сети в любое время. Мало кто готов создать веб-сервер у себя дома, потому что это сложно:

требуется мощное оборудование, которое стоит дорого;

необходимо постоянное поддержание стабильного интернет-подключения и питания;

техническое обслуживание сервера требует определенных знаний.

Вместо этого можно купить хостинг сайтов. Это разновидность сервиса, при заказе которого вам предоставляются определенные ресурсы сервера или сервер полностью. Размещенный в дата-центре, он всегда подключен к питанию и снабжен бесперебойным Интернет-каналом. Это значит, что, используя хостинг сайтов, вы размещаете данные вашего веб-проекта на сервере хостера, который постоянно подключен к сети. В любой момент пользователь может ввести имя вашего веб-сайта в браузере и получить необходимый контент.

Виды хостинга

Типы хостинга можно выделить по тем возможностям, которые получает пользователь при заказе услуги. Основные типы:

виртуальный хостинг (shared hosting);

виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS);

выделенный сервер (dedicated server).

Также стоит затронуть такие распространенные сервисы:

колокейшн (colocation hosting);

хостинг для реселлеров (reseller hosting).

Виртуальный хостинг - это тип хостинга, который организован путем разделения физического сервера на большое количество изолированных ячеек. Они также разделяют между собой некоторые серверные ресурсы. Осуществлять контроль над вашим аккаунтом просто: каждый хостер предлагает графическую панель управления, которая проста и понятна даже для новичков. Чаще всего используется универсальная контрольная панель сPanel, по работе с которой можно найти кучу текстовых и видео инструкций. Однако, хостинговая компания может использовать и какую-то другую популярную панель: DirectAdmin, ISPManager и другие.

Это самый дешевый вид хостинга и имеет определенные технические и пользовательские ограничения. Например, всегда присутствует ограничение на уровень доступа, количество сайтов в аккаунте, FTP и Email аккаунтов, дисковое пространство и другие лимиты. Но для простых сайтов с небольшой посещаемость ресурсов виртуального хостинга будет достаточно (особенно на старте).

Преимущества виртуального хостинга:

Низкая цена.

Простое управление, подходящее для новичков.

Полная техническая поддержка со стороны хостера при серверных проблемах.

Недостатки виртуального хостинга:

Уровень доступ ограничен только хостинговым аккаунтом.

Нельзя устанавливать дополнительные программы и выбирать операционную систему.

“Соседи” на сервере, с которыми разделяются некоторые ресурсы.

Другие аккаунты на этом же физическом сервере могут повлиять на работоспособность сервера в целом.

Для каких веб-проектов подойдет виртуальный хостинг:

Сайты визитки.

Блоги и информационные страницы со средней посещаемостью.

Небольшие интернет-магазины.

Форумы с невысокой посещаемостью.

Виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS) - этот тип хостинга предлагает пользователю один из виртуальных серверов, который создан в рамках физического сервера. Такое устройство достигается при помощи системы виртуализации. В зависимости от выбранного ПО вы получаете определенные технических характеристики для виртуального сервера. Оно также определяет степень изолированности одного сервера от другого, то есть будут ли ваши серверные “соседи” каким-либо образом влиять на ваш аккаунт или нет.

Преимущества VPS:

Выделенные ресурсы.

Проблемы в работе одного VPS-сервера не влияют на другое виртуальные сервера на той же физической машине.

Стоит меньше выделенного сервера при получении почти тех же возможностей.

Некоторые ресурсы сервера можно докупить.

Возможность устанавливать программы на ваш выбор.

Отсутствие лимитов виртуального хостинга в использование сервера.

Root-доступ.

Недостатки виртуального выделенного сервера:

Графическая контрольная панель отсутствует при получении доступа к серверу.

Необходимость в специальных знаниях, чтобы управлять сервером.

Ограниченность возможностей из-за технических характеристик выбранного пакета услуг.

Список ресурсов сервера, которые можно докупить, крайне ограничен.

Менее мощный вариант в сравнение с выделенным сервером.

Однако, стоит сразу отметить, что некоторые недостатки можно закрыть дополнительными услугами за доплату:

Установка одной из популярных контрольных панелей.

Заказ услуги серверного администрирования.

Разовая техническая помощь при необходимости.

Читайте статью: Для чего нужен виртуальный сервер

VPS нужен тем пользователям, которые хотят получить больше доступа к настройке сервера (чем на виртуальном хостинге), но за не слишком высокую стоимость (как при аренде выделенного сервера).

Для чего нужен хостинг этого типа:

Установить дополнительное ПО.

Получить доступ к основной конфигурации сервера и полным серверным логам.

Выбрать операционную систему, которая нужна под конкретный проект.

Получить абсолютный контроль над сервером.

Настроить firewall и/или VPN.

Отправлять большой объем писем постоянно.

Использовать SSH команды уровня root-пользователя.

Выделенный сервер - наиболее мощный тип хостинга, поскольку вы получаете в аренду все ресурсы физической машины.

Такой тип услуги необходим для веб-ресурсов, у которых очень высокие запросы к ресурсам и гибкой настройке сервера.

Преимущества выделенного сервера:

Можно заказать некоторые ресурсы сервера за доплату в любой момент без смены сервера (например, увеличить объем трафика, гигабайты RAM, скорость порта, объем жестких дисков).

Корневой доступ к серверу.

Возможность самостоятельно выбрать программы для сервера и их настройки, включая операционную систему.

Возможность создать мощный хостинг и обеспечить его максимальной защитой.

Недостатки:

Необходимы специальные знания, как и в случае с VPS.

Нет графической панели управления.

Услуга дорогая.

Для выделенного сервера также возможно дозаказать услугу управления сервером и установить графическую контрольную панель.

Выделенный сервер потребуется для:

Корпоративных ресурсов.

Веб-ресурсов с Большим количеством посетителей.

Онлайн-проектам с высокими требованиями к ресурсам.

Размещения веб-приложений.

Работы с большими базами данных.

Колокейшен хостинг - сервис, который позволяет разместить ваш физический сервер в предложенном дата-центре. То есть вы оплачиваете за аренду услуг коммуникации, вентиляции, электропитания и фактического места под сервер, который сами собираете согласно требованиям вашего веб-проекта. Таким образом, хостер несет ответственность только за работоспособность дата-центра, а все проблемы в работе сервера - на вас.

Хостинг для реселлеров - эта услуга удобна, если вы хотите создать свою собственную компанию по продаже хостинга. По своему устройству - это виртуальный хостинг, но с расширенными правами. Хостер предоставляет вам аккаунт с таким функционалом и уровнем доступа, который позволяет его разделить на более мелкие хостинг-аккаунты. Таким образом вы можете их продавать под именем своей собственной компании.

Как купить хостинг?

Чтобы купить хостинг сайтов, необходимо определиться с компанией, у которой вы возьмете услугу. Выбор хостера - это не менее важный процесс, чем подбор правильного типа хостинга. От качества работы хостинг-провайдера зависит то, насколько хорошо и стабильно будет работать ваш веб-сайт.

Рекомендуем ознакомиться со следующим списком аспектов, которые необходимо изучить при подборе хостера:

Перечень типов хостинга и возможность поменять услугу в процессе пользования.

Состав пакета услуг: технические характеристики и ограничения.

Стоимость услуг, тарифы при длительной оплате, скидки и бонусы.

Оборудование, которое используется для предоставления хостинга.

Наличие технической поддержки клиентов, график ее работы, каналы связи, а также ограничения в поддержке для разных типов хостинга.

Расположение дата-центров, наличие доплат за разные локации и возможность поменять изначально выбранный дата-центр в процессе пользования услуг.

Наличие тестового периода или фиксированного срока для возврата полной суммы оплаты.

Место в различных авторитетных рейтингах и отзывы реальных пользователей услуг провайдера.

Как определить хорошего хостера:

Предлагает несколько разновидностей хостинга, если не является узкоспециализированным провайдером. В списке должны быть хотя бы виртуальный хостинг, виртуальный выделенный сервер и выделенный сервер.

Четкое описание возможностей и ограничений для каждого пакета любого типа хостинга.

Возможность сэкономить при длительной оплате, а также услуги в подарок (например, SSL-сертификат или регистрация доменного имени).

Современное оборудование с SSD-дисками.

Техническая поддержка в режиме 24/7, работающая в нескольких каналах связи (например, чат, телефон, электронная почта). Кроме того, важно, чтоб ответ был быстрым и эффективным.

Несколько дата-центров в разных частях мира, прозрачные условия смены дата-центра.

Тестового периода должно быть достаточно, чтобы создать небольшой сайт и протестировать его работу. Ориентируйтесь хотя бы на срок от 2 недель.

Наличие положительных отзывов пользователей не только на официальном сайте провайдера, но и при поиске в сети, на профильных веб-ресурсах.

Надеемся, что статья поможет разобраться в хостинговых услугах и выбрать надежного хостера для вашего веб-проекта.