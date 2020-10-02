В современном мире практически каждый бизнес, организация или человек показывает свое присутствие онлайн: сайт-визитка, информационная страница, личный или профессиональный блог или веб-сайт, соцсети, ресурс электронной коммерции, корпоративные ресурсы и другое. Создание веб-ресурса сейчас доступно каждому пользователю сети. Для этого не нужно обладать специфическими навыками и знаниями, ведь можно использовать простые графические инструменты для легкого создания веб-сайта. Однако, делать веб-ресурс нужно где-то. Для этого и существует услуга хостинга. О том, что такое хостинг сайта и как работает хостинг сайтов мы и поговорим в этой статье.
Каждый кто решил создать свой веб-сайт не сможет обойтись без хостинга. Любой веб-ресурс состоит из файлов и баз данных, которые связаны между собой. Эти элементы нужно где-то хранить так, чтобы они были доступны всем пользователям в сети в любое время. Мало кто готов создать веб-сервер у себя дома, потому что это сложно:
Вместо этого можно купить хостинг сайтов. Это разновидность сервиса, при заказе которого вам предоставляются определенные ресурсы сервера или сервер полностью. Размещенный в дата-центре, он всегда подключен к питанию и снабжен бесперебойным Интернет-каналом. Это значит, что, используя хостинг сайтов, вы размещаете данные вашего веб-проекта на сервере хостера, который постоянно подключен к сети. В любой момент пользователь может ввести имя вашего веб-сайта в браузере и получить необходимый контент.
Типы хостинга можно выделить по тем возможностям, которые получает пользователь при заказе услуги. Основные типы:
Также стоит затронуть такие распространенные сервисы:
Виртуальный хостинг - это тип хостинга, который организован путем разделения физического сервера на большое количество изолированных ячеек. Они также разделяют между собой некоторые серверные ресурсы. Осуществлять контроль над вашим аккаунтом просто: каждый хостер предлагает графическую панель управления, которая проста и понятна даже для новичков. Чаще всего используется универсальная контрольная панель сPanel, по работе с которой можно найти кучу текстовых и видео инструкций. Однако, хостинговая компания может использовать и какую-то другую популярную панель: DirectAdmin, ISPManager и другие.
Это самый дешевый вид хостинга и имеет определенные технические и пользовательские ограничения. Например, всегда присутствует ограничение на уровень доступа, количество сайтов в аккаунте, FTP и Email аккаунтов, дисковое пространство и другие лимиты. Но для простых сайтов с небольшой посещаемость ресурсов виртуального хостинга будет достаточно (особенно на старте).
Преимущества виртуального хостинга:
Недостатки виртуального хостинга:
Для каких веб-проектов подойдет виртуальный хостинг:
Виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS) - этот тип хостинга предлагает пользователю один из виртуальных серверов, который создан в рамках физического сервера. Такое устройство достигается при помощи системы виртуализации. В зависимости от выбранного ПО вы получаете определенные технических характеристики для виртуального сервера. Оно также определяет степень изолированности одного сервера от другого, то есть будут ли ваши серверные “соседи” каким-либо образом влиять на ваш аккаунт или нет.
Преимущества VPS:
Недостатки виртуального выделенного сервера:
Однако, стоит сразу отметить, что некоторые недостатки можно закрыть дополнительными услугами за доплату:
Читайте статью: Для чего нужен виртуальный сервер
VPS нужен тем пользователям, которые хотят получить больше доступа к настройке сервера (чем на виртуальном хостинге), но за не слишком высокую стоимость (как при аренде выделенного сервера).
Для чего нужен хостинг этого типа:
Выделенный сервер - наиболее мощный тип хостинга, поскольку вы получаете в аренду все ресурсы физической машины.
Такой тип услуги необходим для веб-ресурсов, у которых очень высокие запросы к ресурсам и гибкой настройке сервера.
Преимущества выделенного сервера:
Недостатки:
Для выделенного сервера также возможно дозаказать услугу управления сервером и установить графическую контрольную панель.
Выделенный сервер потребуется для:
Колокейшен хостинг - сервис, который позволяет разместить ваш физический сервер в предложенном дата-центре. То есть вы оплачиваете за аренду услуг коммуникации, вентиляции, электропитания и фактического места под сервер, который сами собираете согласно требованиям вашего веб-проекта. Таким образом, хостер несет ответственность только за работоспособность дата-центра, а все проблемы в работе сервера - на вас.
Хостинг для реселлеров - эта услуга удобна, если вы хотите создать свою собственную компанию по продаже хостинга. По своему устройству - это виртуальный хостинг, но с расширенными правами. Хостер предоставляет вам аккаунт с таким функционалом и уровнем доступа, который позволяет его разделить на более мелкие хостинг-аккаунты. Таким образом вы можете их продавать под именем своей собственной компании.
Чтобы купить хостинг сайтов, необходимо определиться с компанией, у которой вы возьмете услугу. Выбор хостера - это не менее важный процесс, чем подбор правильного типа хостинга. От качества работы хостинг-провайдера зависит то, насколько хорошо и стабильно будет работать ваш веб-сайт.
Рекомендуем ознакомиться со следующим списком аспектов, которые необходимо изучить при подборе хостера:
Как определить хорошего хостера:
Надеемся, что статья поможет разобраться в хостинговых услугах и выбрать надежного хостера для вашего веб-проекта.