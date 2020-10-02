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Что такое хостинг сайта?

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Что такое хостинг сайта?

В современном мире практически каждый бизнес, организация или человек показывает свое присутствие онлайн: сайт-визитка, информационная страница, личный или профессиональный блог или веб-сайт, соцсети, ресурс электронной коммерции, корпоративные ресурсы и другое. Создание веб-ресурса сейчас доступно каждому пользователю сети. Для этого не нужно обладать специфическими навыками и знаниями, ведь можно использовать простые графические инструменты для легкого создания веб-сайта. Однако, делать веб-ресурс нужно где-то. Для этого и существует услуга хостинга. О том, что такое хостинг сайта и как работает хостинг сайтов мы и поговорим в этой статье.

Хостинг

Каждый кто решил создать свой веб-сайт не сможет обойтись без хостинга. Любой веб-ресурс состоит из файлов и баз данных, которые связаны между собой. Эти элементы нужно где-то хранить так, чтобы они были доступны всем пользователям в сети в любое время. Мало кто готов создать веб-сервер у себя дома, потому что это сложно:

  • требуется мощное оборудование, которое стоит дорого;
  • необходимо постоянное поддержание стабильного интернет-подключения и питания;
  • техническое обслуживание сервера требует определенных знаний.

Вместо этого можно купить хостинг сайтов. Это разновидность сервиса, при заказе которого вам предоставляются определенные ресурсы сервера или сервер полностью. Размещенный в дата-центре, он всегда подключен к питанию и снабжен бесперебойным Интернет-каналом. Это значит, что, используя хостинг сайтов, вы размещаете данные вашего веб-проекта на сервере хостера, который постоянно подключен к сети. В любой момент пользователь может ввести имя вашего веб-сайта в браузере и получить необходимый контент.

Виды хостинга

 

Типы хостинга можно выделить по тем возможностям, которые получает пользователь при заказе услуги. Основные типы:

  • виртуальный хостинг (shared hosting);
  • виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS);
  • выделенный сервер (dedicated server).

Также стоит затронуть такие распространенные сервисы:

  • колокейшн (colocation hosting);
  • хостинг для реселлеров (reseller hosting).

Виртуальный хостинг - это тип хостинга, который организован путем разделения физического сервера на большое количество изолированных ячеек. Они также разделяют между собой некоторые серверные ресурсы. Осуществлять контроль над вашим аккаунтом просто: каждый хостер предлагает графическую панель управления, которая проста и понятна даже для новичков. Чаще всего используется универсальная контрольная панель сPanel, по работе с которой можно найти кучу текстовых и видео инструкций. Однако, хостинговая компания может использовать и какую-то другую популярную панель: DirectAdmin, ISPManager и другие.

Это самый дешевый вид хостинга и имеет определенные технические и пользовательские ограничения. Например, всегда присутствует ограничение на уровень доступа, количество сайтов в аккаунте, FTP и Email аккаунтов, дисковое пространство и другие лимиты. Но для простых сайтов с небольшой посещаемость ресурсов виртуального хостинга будет достаточно (особенно на старте).

Преимущества виртуального хостинга:

  • Низкая цена.
  • Простое управление, подходящее для новичков.
  • Полная техническая поддержка со стороны хостера при серверных проблемах.

Недостатки виртуального хостинга:

  • Уровень доступ ограничен только хостинговым аккаунтом.
  • Нельзя устанавливать дополнительные программы и выбирать операционную систему.
  • “Соседи” на сервере, с которыми разделяются некоторые ресурсы.
  • Другие аккаунты на этом же физическом сервере могут повлиять на работоспособность сервера в целом.

Для каких веб-проектов подойдет виртуальный хостинг:

  • Сайты визитки.
  • Блоги и информационные страницы со средней посещаемостью.
  • Небольшие интернет-магазины.
  • Форумы с невысокой посещаемостью.

Виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS) - этот тип хостинга предлагает пользователю один из виртуальных серверов, который создан в рамках физического сервера. Такое устройство достигается при помощи системы виртуализации. В зависимости от выбранного ПО вы получаете определенные технических характеристики для виртуального сервера. Оно также определяет степень изолированности одного сервера от другого, то есть будут ли ваши серверные “соседи” каким-либо образом влиять на ваш аккаунт или нет.

Преимущества VPS:

  • Выделенные ресурсы.
  • Проблемы в работе одного VPS-сервера не влияют на другое виртуальные сервера на той же физической машине.
  • Стоит меньше выделенного сервера при получении почти тех же возможностей.
  • Некоторые ресурсы сервера можно докупить.
  • Возможность устанавливать программы на ваш выбор.
  • Отсутствие лимитов виртуального хостинга в использование сервера.
  • Root-доступ.

Недостатки виртуального выделенного сервера:

  • Графическая контрольная панель отсутствует при получении доступа к серверу.
  • Необходимость в специальных знаниях, чтобы управлять сервером.
  • Ограниченность возможностей из-за технических характеристик выбранного пакета услуг.
  • Список ресурсов сервера, которые можно докупить, крайне ограничен.
  • Менее мощный вариант в сравнение с выделенным сервером.

Однако, стоит сразу отметить, что некоторые недостатки можно закрыть дополнительными услугами за доплату:

  • Установка одной из популярных контрольных панелей.
  • Заказ услуги серверного администрирования.
  • Разовая техническая помощь при необходимости.

Читайте статью: Для чего нужен виртуальный сервер

VPS нужен тем пользователям, которые хотят получить больше доступа к настройке сервера (чем на виртуальном хостинге), но за не слишком высокую стоимость (как при аренде выделенного сервера).

Для чего нужен хостинг этого типа:

  • Установить дополнительное ПО.
  • Получить доступ к основной конфигурации сервера и полным серверным логам.
  • Выбрать операционную систему, которая нужна под конкретный проект.
  • Получить абсолютный контроль над сервером.
  • Настроить firewall и/или VPN.
  • Отправлять большой объем писем постоянно.
  • Использовать SSH команды уровня root-пользователя.

Выделенный сервер - наиболее мощный тип хостинга, поскольку вы получаете в аренду все ресурсы физической машины.

Такой тип услуги необходим для веб-ресурсов, у которых очень высокие запросы к ресурсам и гибкой настройке сервера.

Преимущества выделенного сервера:

  • Можно заказать некоторые ресурсы сервера за доплату в любой момент без смены сервера (например, увеличить объем трафика, гигабайты RAM, скорость порта, объем жестких дисков).
  • Корневой доступ к серверу.
  • Возможность самостоятельно выбрать программы для сервера и их настройки, включая операционную систему.
  • Возможность создать мощный хостинг и обеспечить его максимальной защитой.

Недостатки:

  • Необходимы специальные знания, как и в случае с VPS.
  • Нет графической панели управления.
  • Услуга дорогая.

Для выделенного сервера также возможно дозаказать услугу управления сервером и установить графическую контрольную панель.

Выделенный сервер потребуется для:

  • Корпоративных ресурсов.
  • Веб-ресурсов с Большим количеством посетителей.
  • Онлайн-проектам с высокими требованиями к ресурсам.
  • Размещения веб-приложений.
  • Работы с большими базами данных.

Колокейшен хостинг - сервис, который позволяет разместить ваш физический сервер в предложенном дата-центре. То есть вы оплачиваете за аренду услуг коммуникации, вентиляции, электропитания и фактического места под сервер, который сами собираете согласно требованиям вашего веб-проекта. Таким образом, хостер несет ответственность только за работоспособность дата-центра, а все проблемы в работе сервера - на вас.

Хостинг для реселлеров - эта услуга удобна, если вы хотите создать свою собственную компанию по продаже хостинга. По своему устройству - это виртуальный хостинг, но с расширенными правами. Хостер предоставляет вам аккаунт с таким функционалом и уровнем доступа, который позволяет его разделить на более мелкие хостинг-аккаунты. Таким образом вы можете их продавать под именем своей собственной компании.

Как купить хостинг?

Чтобы купить хостинг сайтов, необходимо определиться с компанией, у которой вы возьмете услугу. Выбор хостера - это не менее важный процесс, чем подбор правильного типа хостинга. От качества работы хостинг-провайдера зависит то, насколько хорошо и стабильно будет работать ваш веб-сайт.

Рекомендуем ознакомиться со следующим списком аспектов, которые необходимо изучить при подборе хостера:

  • Перечень типов хостинга и возможность поменять услугу в процессе пользования.
  • Состав пакета услуг: технические характеристики и ограничения.
  • Стоимость услуг, тарифы при длительной оплате, скидки и бонусы.
  • Оборудование, которое используется для предоставления хостинга.
  • Наличие технической поддержки клиентов, график ее работы, каналы связи, а также ограничения в поддержке для разных типов хостинга.
  • Расположение дата-центров, наличие доплат за разные локации и возможность поменять изначально выбранный дата-центр в процессе пользования услуг.
  • Наличие тестового периода или фиксированного срока для возврата полной суммы оплаты.
  • Место в различных авторитетных рейтингах и отзывы реальных пользователей услуг провайдера.

Как определить хорошего хостера:

  • Предлагает несколько разновидностей хостинга, если не является узкоспециализированным провайдером. В списке должны быть хотя бы виртуальный хостинг, виртуальный выделенный сервер и выделенный сервер.
  • Четкое описание возможностей и ограничений для каждого пакета любого типа хостинга.
  • Возможность сэкономить при длительной оплате, а также услуги в подарок (например, SSL-сертификат или регистрация доменного имени).
  • Современное оборудование с SSD-дисками.
  • Техническая поддержка в режиме 24/7, работающая в нескольких каналах связи (например, чат, телефон, электронная почта). Кроме того, важно, чтоб ответ был быстрым и эффективным.
  • Несколько дата-центров в разных частях мира, прозрачные условия смены дата-центра.
  • Тестового периода должно быть достаточно, чтобы создать небольшой сайт и протестировать его работу. Ориентируйтесь хотя бы на срок от 2 недель.
  • Наличие положительных отзывов пользователей не только на официальном сайте провайдера, но и при поиске в сети, на профильных веб-ресурсах.

Надеемся, что статья поможет разобраться в хостинговых услугах и выбрать надежного хостера для вашего веб-проекта.

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