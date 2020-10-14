Как с помощью микрозаймов улучшить кредитный рейтинг

Микрокредиты — удобный и современный способ решить свои финансовые трудности. Это скорая финансовая помощь, то есть деньги до пенсии или до зарплаты, которые нужны уже сегодня, здесь и сейчас. Это могут быть незапланированные расходы на лечение, ремонт или срочную покупку, внезапное торжество. Несмотря на довольно высокую процентную ставку, микрокредиты выгодны, потому что берутся на очень короткий срок, в результате переплата для заемщика оказывается незначительной. Высокая ставка — плата за риск, ведь МФО не так тщательно проверяют потенциальных заемщиков. А еще можно взять онлайн кредит с плохой кредитной историей и вовремя отдать деньги, улучшив кредитный рейтинг.

Почему у микрокредиты становятся все более популярными

У микрозаймов есть очень много преимуществ:

не нужно предоставлять документы о трудоустройстве и официальной заработной плате, то есть взять микрокредит может даже безработный человек или тот, кто работает неофициально;

не нужно искать поручителей или предоставлять залог;

МФО рассматривают заявки от студентов, безработных и пенсионеров;

отказы крайне редки, большинство заявок одобряется;

получить деньги можно в онлайн-режиме, они перечисляются на карту или электронный кошелек, затем вернуть их тоже можно дистанционно;

подача заявки и ее одобрение происходит очень быстро, иногда за считанные минуты.

Как улучшить кредитную историю, став клиентом МФО

Не все знают об этом, но микрокредиты — реальный способ улучшить свою кредитную историю. Если вы раньше брали в долг у банков и не могли вовремя отдать деньги, постоянно пропускали время обязательного платежа, то ваш кредитный рейтинг очень низкий, скорее всего, ни один банк не выдаст вам кредит. Зато это может сделать МФО, заодно улучшив вашу кредитную репутацию. Если брать брать займы регулярно и возвращать долги ответственно, кредитный рейтинг автоматически улучшится, ведь для финансовой системы вы будете выступать как благонадежный и ответственный заемщик. Этот способ работает, многие клиенты МФО на своем опыте увидели, что можно исправить ошибки своей кредитной истории, чтобы в дальнейшем рассчитывать на крупные банковские кредиты.

Берите микрозаймы с умом, рассчитывайте свои силы, тогда они станут настоящей палочкой-выручалочкой вашей финансовой жизни. Вы сможете оплатить все текущие расходы, а к тому же улучшить свою кредитную историю, если подойдете ответственно к вопросу.