Чем барбершоп отличается от обычной парикмахерской?

«Барбершоп Бородач» — это не просто красивое название, а целая концепция и свой собственный стиль. Барбершоп нельзя сравнивать с обычной парикмахерской, так как принцип его работы кардинально отличается от просто стрижки волос. Еще в бронзовом веке у мужчин были свои собственные клубы, в которых их брили, стригли и оказывали ряд сопутствующих услуг, но первые барбершопы в привычном их понимании появились только во времена Римской империи (3 век до н.э.). Вход женщинам туда был строго воспрещен, за исключением наложниц. Мужчины обсуждали в этих клубах новости, строили планы, выпивали и просто проводили досуг. Современные барбершопы придерживаются это же концепции. Главное отличие от парикмахерской — отсутствие женщин-клиентов. Это типичный мужской клуб, где в приятной компании можно пропустить бокальчик виски, в то время как вас стригут или бреют.

Как выбрать барбершоп?

Во-первых, многие отталкиваются от месторасположения барбершопа. Но если у вас есть собственный автомобиль, то это не ключевой аргумент при выборе. Мы рекомендуем обращать внимание на отзывы в сети и репутацию бренда. Хорошо зарекомендовала себя мужская парикмахерская BORODACH BY PARIMATCH, тут царит уютная атмосфера традиционного американского барбершопа 70-х годов, а мастера используют только лучшую мужскую косметику и средства по уходу за волосами. Опытные барберы помогут сформировать свой узнаваемый стиль и выбрать прическу, идеально подходящую к вашей форме лица. Не говоря уже о том, что сотрудники «BORODACH BY PARIMATCH» в курсе всех модных трендов. Они не просто стригут и бреют, а создают брутальный мужской образ, помогают найти свой стиль, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Показатели профессионального барбера: