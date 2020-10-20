Что может Smart-телевизор, и где его купить выгодно

Одно время начавшие сдавать позиции популярности и уступившие место компьютеру и интернету, телевизоры снова вошли в нашу жизнь, но теперь – по-новому. Прежде всего, они стали умнее. В прямом смысле! Современный телевизор Smart TV – это устройство с подключением к интернету, которое выполняет множество функций.
По сути это телевизор с операционной системой, через которую и происходит выход в интернет. Smart-телевизор:
В этом телевизоре можно создать свою учетную запись и получить доступ к нужным приложениям. Управление происходит не только с пульта – можно пользоваться клавиатурой, голосом.
“Умный телевизор” анализирует ваши предпочтения и предлагает к просмотру то, что вам понравится, еще до того, как вы выбрали фильм или передачу.
Многие люди при переходе на цифровое вещание купили Smart-приставку. У нее уже встроена функция Smart-TV, однако пользователи часто жалуются на выход приставок из строя, сбои в работе. Если использовать Smart-TV, такой проблемы не будет.
Технология Smart-TV позволяет человеку смотреть нужные программы не тогда, когда они транслируются, а тогда, когда ему удобно. Фильмы и передачи можно ставить на паузу, перематывать. Удобно, что можно посмотреть прошлые выпуски.
За счет того что многие каналы получают прибыль с тарификации используемого трафика в Сети, можно смотреть их без платной подписки. За пакет каналов часто не нужно платить, т.к. у них есть встраиваемая реклама.
Лидерами в линейке Smart-TV стали:
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