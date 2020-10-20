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Что может Smart-телевизор, и где его купить выгодно

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Что может Smart-телевизор, и где его купить выгодно

Одно время начавшие сдавать позиции популярности и уступившие место компьютеру и интернету, телевизоры снова вошли в нашу жизнь, но теперь – по-новому. Прежде всего, они стали умнее. В прямом смысле! Современный телевизор Smart TV – это устройство с подключением к интернету, которое выполняет множество функций.

Что может Smart-телевизор

По сути это телевизор с операционной системой, через которую и происходит выход в интернет. Smart-телевизор:

  • показывает обычные телевизионные каналы в цифровом качестве;
  • можно настраивать под себя, а просмотр будет без рекламы;
  • дает возможность создавать собственную программу для просмотра, пользуясь популярными ресурсами Netflix, Ivi, YouTube, Zoomby;
  • позволяет смотреть многие киноновинки и популярные передачи бесплатно;
  • позволяет делать запись программ, кино;
  • можно использовать для серфинга в интернете, у него есть встроенный браузер;
  • позволяет заказывать товары и услуги, заходить в соцсети;
  • дает возможность качественного общения по видеочатам, участвовать в видеоконференции, камера может быть встроенной или подключенной извне;
  • позволяет играть;
  • позволяет смотреть фото и видео с компьютера, флешки, смартфона и т.д

В этом телевизоре можно создать свою учетную запись и получить доступ к нужным приложениям. Управление происходит не только с пульта – можно пользоваться клавиатурой, голосом.

“Умный телевизор” анализирует ваши предпочтения и предлагает к просмотру то, что вам понравится, еще до того, как вы выбрали фильм или передачу.

Как работает Smart-телевизор

Многие люди при переходе на цифровое вещание купили Smart-приставку. У нее уже встроена функция Smart-TV, однако пользователи часто жалуются на выход приставок из строя, сбои в работе. Если использовать Smart-TV, такой проблемы не будет.

Технология Smart-TV позволяет человеку смотреть нужные программы не тогда, когда они транслируются, а тогда, когда ему удобно. Фильмы и передачи можно ставить на паузу, перематывать. Удобно, что можно посмотреть прошлые выпуски.

За счет того что многие каналы получают прибыль с тарификации используемого трафика в Сети, можно смотреть их без платной подписки. За пакет каналов часто не нужно платить, т.к. у них есть встраиваемая реклама.

Лидерами в линейке Smart-TV стали:

  • модели “Самсунг”,
  • модели LG,
  • модели Sony,
  • модели “Сяоми”.

Смарт-телевизоры по выгодным ценам вы можете купить в интернет-магазине comfy.ua со скидкой. Подробное описание и отзывы помогут выбрать лучший вариант для себя.

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