Как часто менять масло в машине?

Регулярное техобслуживание необходимо любому автомобилю, вне зависимости от марки, года выпуска, пробега и других характеристик. Масло — это один из расходников, которые нужно менять максимально часто. Внимательное отношение к мотору продлит срок эксплуатации многих деталей, поэтому тут экономить точно не стоит. Пообщавшись с механиками, мы подготовили пару полезных советов о правильной и своевременной замене масла.
Какое использовать? Читайте рекомендации завода-изготовителя авто. Все виды масла отличаются текучестью, количеством присадок, моющими свойствами и, соответственно, ценой. Минеральное масло самое дешевое, его используют водители подержанных авто с большим пробегом. Синтетика — самое дорогое и качественное. Загляните в интернет магазин автозапчастей https://japan-cars.com.ua, тут большой выбор масел разных фирм и видов. Если есть вопросы, не стесняйтесь обращаться за консультацией, оставить заявку можно прямо на сайте.
Тут мнения экспертов расходятся, но приблизительно все называют цифру 10-15 тыс. км. пробега. Ориентироваться нужно именно на пробег, а не на временной промежуток. Если машина все время стоит в гараже, менять масло приходится гораздо реже. Почему тогда мнения автомехаников расходятся? Потому что кроме пробега имеет значение следующий ряд факторов: скоростной режим, стиль вождения, нагрузка на двигатель и так далее. Менять масло можно реже, если вы не перегружаете двигатель, мало стоите в пробках и +/- придерживаетесь средней скорости.
Минеральное мало, как мы уже говорили выше, стоит недорого и обладает не слишком хорошей текучестью. Менять его нужно чаще, потому что мотор быстрее засоряется продуктами сгорания. Полусинтетика — это более стабильная основа. Ее свойства уже куда лучше, плюс в нее добавляют различного рода присадки. Если вы не подвергаете двигатель критическим нагрузкам и эксплуатируете его в средних климатических условиях, менять масло можно раз в 10-12 тыс. км. пробега. Что касается синтетики, тут смело можно ездить и 15 тыс. км. Но, повторимся, все зависит от условий эксплуатации мотора.
Надеемся, наши советы помогут вам правильно выбрать моторное масло и определиться с частотой его замены. Если остались вопросы, консультанты https://japan-cars.com.ua с радостью дадут обратную связь.
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