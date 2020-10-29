Чем опасен грипп и какие отличия от обычной простуды

К наиболее распространенным заболеваниям относится грипп, входящий в группу острых респираторных вирусных инфекций. Его часто путают с простудой и в целом недооценивают опасность серьезной болезни. Но согласно неутешительной статистике, эпидемии гриппа ежегодно уносят жизни от 3 до 5 миллионов человек по всему миру и угроза не теряет актуальности. Это связано не только с многочисленностью штаммов, огромным количеством осложнений, но и с неосведомленностью о симптоматике. Между тем, именно своевременное лечение, как правило, приводит к положительному результату и помогает избежать серьезных последствий. Специально разработанные препараты оказывают целенаправленное действие для борьбы с возбудителями гриппа. Среди них хорошо себя зарекомендовали таблетки Амизон, цена которых весьма демократична при высокой эффективности.

Существует несколько типов вирусов сезонного гриппа – A, B, C и D, часть из них циркулируют и вызывают сезонные эпидемии. Основным способом передачи является воздушно-капельный, но не исключен также бытовой путь. В отличие от простуды, вызванной переохлаждением организма, грипп не имеет состояния «предболезни». Он начинается внезапно, остро и буквально в первые часы может сопровождаться:

резким повышением температуры от 38.5 °C до 40 °C,

сильной головной болью,

резью в глазах,

небольшой заложенностью носа,

покраснением глаз,

ярко выраженной болью в горле,

сухим изматывающим кашлем,

сильным ознобом и повышенной потливостью,

ломотой в мышцах,

слабостью и сонливостью,

рвотой и диареей.

Как быстро и эффективно побороть недуг

При первых же симптомах лучше обратить за медицинской помощью к семейному врачу, что ускорит процесс выздоровления и поможет избежать осложнений. Специалист поставит диагноз, индивидуально подберет лекарственные препараты и даст общие рекомендации. Поскольку инфекция вирусная, антибиотики бесполезны – их назначают только при бактериальных осложнениях. На помощь приходят специальные противовирусные препараты, действие которых направлено против патогенов. Некоторые препятствуют размножению вируса внутри клетки, другие блокируют его активные белки, необходимые на всех этапах жизнедеятельности.

Еще одна важная часть эффективной терапии – средства которые устраняют симптомы болезни и облегчают общее состояние. Это различные таблетки для понижения температуры и снятия боли в горле, назальные капли, микстуры от кашля и другие лекарства. Часто назначаются также иммуномодулирующие препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на иммунную систему для помощи организму и поддержанию защитных сил.

Кроме медикаментозного лечения, важно соблюдать постельный режим, отказаться от вредной пищи, курения и алкоголя, пить много жидкости, хорошо питаться. При тяжелых и гипертоксических формах, осложненном течении необходима госпитализация. В остальных случаях можно лечиться дома, продолжительность терапии обычно не превышает недели. Поскольку человечеству до сих пор не удается полностью победить грипп из-за способности быстро эволюционировать, рекомендована вакцинация.