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Преимущества новых iPhone 12: модели mini и Pro

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Преимущества новых iPhone 12: модели mini и Pro

Apple продолжает радовать своих поклонников — осенью 2020 года компания выпускает новые модели айфонов. Наибольший интерес вызывает Apple iPhone 12 mini — компактный, но мощный.

Плюсы iPhone 12 mini

Это очень удобная модель для действий одной рукой, ее габариты: 131,5×64,2×7,4 мм, толщина такая же, как и обычного Айфона 12, а вес несколько меньше — 133 грамма. Экран имеет размеры в 5,4 дюймов, что позволяет смотреть любое видео, играть и даже читать с комфортом.

Дисплей имеет разрешение 2340×1080 пикселей, может поддерживать максимальную яркость в 1200 нит. Что касается защиты, то с этим прекрасно справляется покрытие Ceramic Shield из стеклокерамики. Она предохраняет экран от царапин, трещин и др., защищает айфон при падении в четыре раза эффективнее (дисплей находится на одном уровне с корпусом).

Влага и пыль также не страшны Айфону mini: он может продержаться до получаса, будучи полностью погруженным в воду (до 6 м). Впрочем, этим же качеством может похвастаться и Apple iPhone 12 Pro, в отличие от модели iPhone SE (максимальное безопасное погружение на 30 минут — 1 метр).

Мощность маленького Айфона обусловлена новым, более производительным 6-ядерным чипсетом A14 Bionic (на 50 %). Благодаря этому можно снимать видео в стандарте Dolby Vision, на что способна не каждая профессиональная видеоаппаратура. Также доступна высокая скорость скачивания — до 2 Гбит в секунду, так как поддерживаются сети 4- и 5G.

Стоит сказать и о двух камерах с обновленными сенсорами и объективами. Обе камеры, и широкоугольная (12 Мп ƒ/1,6), и сверхширокоугольная (12 Мп ƒ/2,4) имеют ночной режим (света улавливается на 27% больше) и используют технологию Deep Fusion. Фотографии получаются с максимально четкими, детализированными и с реалистичными цветами как при ярком, избыточным освещении, так и при недостаточном.

Кроме всего прочего, iPhone 12 mini заряжается по новой технологии MagSafe — беспроводная зарядка с магнитным креплением. Впрочем, это касается всех моделей Айфонов 12, в том числе iPhone 12 Pro, который выпустят в продажу раньше мини-версии.

Где купить iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini

Уже 30 октября iPhone 12 Pro, который отличается от mini стальным корпусом, размером и поддержкой двух сим-карт, будет доступен в онлайн-магазине Rozetka. Что касается iPhone 12 mini, то старт его продаж ожидается в ноябре. Чтобы первым узнать о наличии модели на сайте, воспользуйтесь кнопкой “Сообщить, когда появится”.

Гарантия на Айфон дается на год, возможен возврат либо замена товара в течение двух недель после покупки. Доставка осуществляется по всей стране, в Киеве возможен самовывоз.

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Пятница, 30 октября 2020
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