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Как оформить онлайн кредит?

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Как оформить онлайн кредит?

Многих из нас интересует вопрос: можно ли взять кредит в харькове без справки о доходах? Из-за сложной ситуации, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, люди остались без работы или были отправлены работодателем в неоплачиваемый отпуск, именно поэтому так важно получить деньги без дополнительных подтверждений и бумажной волокиты. Есть три варианта решения проблемы:

  • Просить в долг. У вас есть знакомые, готовые по первому звонку одолжить кругленькую сумму? А даже если и есть, вы точно хотите быть им должны? Когда последует ответная просьба, а она обязательно последует, отказать уже не выйдет.
  • Обращаться в банк. Повторимся, что мы говорим о кредите без справки о доходах. В банке такой 100% не одобрят, так как с их точки зрения вы автоматически становитесь неблагонадежным клиентом с низкой платежеспособностью.
  • Брать займ в МФО (микрофинансовой организации). Мы считаем, что это оптимальный выход из ситуации. Почему? Давайте разбираться вместе.

МФО лояльны ко всем клиентам

Тут у вас не будут спрашивать справку с места работы, подтверждение официального дохода, заставлять искать поручителей и так далее. Социальный статус клиента для МФО значения не имеет. Все что нужно — это быть совершеннолетним, иметь действующий паспорт, мобильный телефон и пластиковую карту любого банка (на нее вам переведут займ).

Преимущества сотрудничества с МФО:

  • Возможность оформить кредит 24/7. МФО работают даже по праздникам и в выходные, так что создать запрос на получение средств вы можете в любое удобное время.
  • Высокая скорость рассмотрения заявки. В отличие от банковских учреждений, где решения о выдаче кредита приходится ждать от 1 до 3-х дней, МФО рассматривают заявки не более 15 минут. Это особенно актуально в случае, если деньги вам нужны принципиально срочно.
  • Отсутствие скрытых комиссий и переплат. Никто не скрывает, что за пользование кредитными средствами МФО берет с вас определенный процент. Точно такая же схема работы и в банке. Но мы хотим акцентировать ваше внимание на том, что скрытых комиссий здесь нет. Всю сумму переплаты, размер неустоек и другие детали вы видите в договоре еще до фактического совершения сделки. Какие-либо наценки и дополнительные списания полностью исключены.

Оформить онлайн кредит можно на сайте alexcredit.ua. Заполняйте анкету и получайте денежный перевод на карту уже через 15 минут.

онлайн кредит
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