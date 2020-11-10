Как оформить онлайн кредит?

Многих из нас интересует вопрос: можно ли взять кредит в харькове без справки о доходах? Из-за сложной ситуации, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, люди остались без работы или были отправлены работодателем в неоплачиваемый отпуск, именно поэтому так важно получить деньги без дополнительных подтверждений и бумажной волокиты. Есть три варианта решения проблемы:
Тут у вас не будут спрашивать справку с места работы, подтверждение официального дохода, заставлять искать поручителей и так далее. Социальный статус клиента для МФО значения не имеет. Все что нужно — это быть совершеннолетним, иметь действующий паспорт, мобильный телефон и пластиковую карту любого банка (на нее вам переведут займ).
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