4G безлимитный интернет для подключения IoT-устройств

С помощью технологий IoT происходит подключение разных устройств к интернету для автономной работы – от смартфонов до датчиков и сенсоров. Базой для реализации проектов в сфере «интернета вещей» становится стандарт 4G.

Как заставить датчики и сенсоры взаимодействовать между собой



Суть технологии «Интернет вещей» заключается в подключении к сети различных приборов и гаджетов, самостоятельно обрабатывающих и пересылающих информацию, взаимодействующих между собой и т.д. Пример – чайник, принимающий команды от пользователя через смартфон.

Для работы IoT-устройств нужен устойчивый интернет. Сейчас многие сенсоры, датчики и другое оборудование работают на базе 4G – стандарта четвертого поколения.

Варианты использования 4G для IoT-устройств

Сенсоры и датчики применяют в энергетической отрасли, устанавливая оборудование в жилых домах и на производствах. Устройства контролируют состояние сетей, фиксируют скачки напряжения и т.д. Поток информации помогает своевременно выявлять неполадки и предупреждать неисправности.

Владельцы велосипедов могут оснащать транспортные средства модулями, защищающими от угона, фиксирующими пробег, указывающими текущую скорость и т.д. Чтобы модули работали, им нужна связь – проблему решает 4G, сеть с хорошим покрытием – связь поддерживается на большой территории.

«Интернет вещей» в сельском хозяйстве

Еще пример – использование сенсоров в сельском хозяйстве. Приборы монтируют в теплицах для сбора информации и анализа состояния растений. Сенсоры информируют о необходимости полива, сбора урожая и пр. Работу оборудования обеспечивает 4G безлимитный интернет (но нужно уточнять зону покрытия).

Применение IoT-устройств и 4G в быту

Покупая отдельную SIM для устройств, пользователь подключает приборы к интернету. Примеры:

Безопасность – технология «Интернет вещей» помогает следить за жильем, предупреждая владельца о попытках проникновения в дом, пожарах, утечках газа, порывах в водопроводе и пр. Тревожный сигнал от датчиков приходит на смартфон. Такое взаимодействие возможно при подключении к 4G.

Защита автомобиля – технологии применяют для управления сигнализацией. Пользователь отслеживает месторасположение авто, блокирует силовой агрегат, следит за температурой в салоне и т.д.

Управление домашними устройствами – покупайте SIM-карту, вставляйте в «умное» устройство и используйте в своих целях, например, удаленно включайте кондиционер в доме.

Примеров сотни. Каждый пользователь решает свои задачи, повышая качество жизни.

Как подключить 4G интернет для IoT-устройств

Обращайтесь в компанию «Киевстар», здесь можно купить SIM-карту для устройств и подключить к тарифу с ежемесячной платой 30 гривен. Стартовый пакет активируется с помощью инструкции на упаковке.

Мобильный интернет применяется в разных целях, помимо IoT, его можно использовать для подключения смартфона, планшета и ноутбука. Большой выбор тарифов позволит найти подходящий вариант.

Дополнительные услуги

Компания предлагает дополнительные услуги для разных устройств, например, использование «маячка» для контроля над местонахождением близких. Опция особенно актуальна для мам и пап, желающих всегда знать, где находится их маленький ребенок. Также в компании можно приобрести SIM для планшета.

Больше информации о безлимитном 4G интернете для IoT-устройств и смартфонов читайте на сайте «Киевстар».