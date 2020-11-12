Телевизоры Sony: домашние мультимедийные центры

Японский бренд предлагает широкую линейку телевизоров Sony BRAVIA, отвечающих самым высоким требованиям. Это настоящие мультимедийные центры для домашних развлечений.

Телевизоры Sony с OLED и ЖК экранами – в чем разница

Если располагаете хорошим бюджетом и ставите на первое место качество картинки, выбирайте телевизоры Sony с OLED-экранами, их особенность – самосветящиеся пиксели. Качество изображения идеальное – насыщенные цвета, контрастность, отсутствие посторонних помех.

В экранах Sony установлено более 8 миллионов пикселей, такая техника хорошо подходит для просмотра фильмов и динамичных спортивных трансляций – картинка остается четкой.

Еще несколько плюсов технологии

Насыщенные и естественные оттенки независимо от угла зрения.

Резкость – каждый пиксель работает независимо для точного отображения оттенков.

Энергосбережение – OLED-экраны потребляют меньше энергии.

В линейке ЖК-телевизоров Sony представлены модели с технологией прямой подсветки. Картинка передается реалистично, с точной передачей темных и светлых цветов. Техника подходит для просмотра контента с обилием ярких сцен. С задачами просмотра фильмов и спортивных трансляций справляются все телевизоры Sony, но разнообразие опций позволяет подбирать модель с учетом любых требований.

Размер диагонали

Бренд предлагает технику с диагональю – до 71 дюйма и больше.

Как сэкономить

Если смотрите фильмы в высоком качестве, наслаждаясь идеальной картинкой, выбирайте телевизоры 4K (продвинутый стандарт обработки изображений с высоким разрешением). Для телетрансляций – новостей, эфирных сериалов и передач, подойдут модели с Full HD. Цена устройств без 4K на порядок ниже.

Телевизоры Smart TV – выход за границы эфирного ТВ

Smart TV – это выход техники в интернет. В телевизорах предусмотрены модули Wi-Fi, для подключения нужен роутер (раздающий сеть на домашние устройства). Подключайте ТВ и смотрите контент в интернете – фильмы, сериалы, YouTube и т.д. Smart TV – одна из самых полезных опций.

Выбор оборудования для раздачи сети большой, купить роутер в Киеве можно в магазине компании «Киевстар», предлагающем сертифицированную технику. Маршрутизаторы применяют для создания устойчивой сети, объединяющей домашние устройства – ПК, телевизоры, смартфоны, планшеты и др.

Техника с управлением Android TV

Телевизоры Sony BRAVIA для развлечений, умная техника для всей семьи с широким функционалом:

просмотр фильмов, роликов, эфирных передач – технология убирает привязку к эфирному телевидению, пользователи смотрят контент, который им интересен;

выход в интернет через браузер – читайте новости, заходите в социальные сети и т.д.;

голосовой поиск – пользоваться пультом необязательно, поиск голосом удобнее;

игры – опцию оценят дети и взрослые;

управление смартфоном – еще один способ задавать команды устройству.

Выбирайте телевизор Sony BRAVIA нужной диагонали в магазине «Киевстар». На сайте подробно описываются представленные модели с указанием технологий, функций, цен и пр.