Преимущества строительства дома из керамоблоков

Большинство людей опасаются связываться со стройкой из-за того, что в их понимании процесс неизбежно затянется на 5-10 лет. Почему у нас в головах укоренился этот стереотип? Потому что ранее дома строили исключительно из кирпича. Его укладка действительно занимает огромное количество времени, не говоря уже о внешней и внутренней отделке. Различные мировые кризисы и запросы потребителей на быстрое возведение домов заставляют оптимизировать процессы и искать недорогие работающие технологии. Одна из таких — это строительство дома из керамоблоков. Первые дома из керамоблоков появились в Европе начале 80-х годов, а в странах СНГ эта технология только начинает развиваться. Первые заводы по производству поризованного блока появились в России в 2006 году.

Очевидные плюсы домов из керамоблоков

Отличные показатели теплоизоляции. Главное преимущество таких домов — это то, что они теплые. Теплопроводность стен составляет не более 0,22 Вт/м˚С, а значит в утеплении они нуждаются только в самых северных регионах страны.

Высокая скорость постройки. Из-за достаточно крупных габаритов керамоблоков, стены возводятся в два раза быстрее.

Экономия на фундаменте. Дом из керамоблоков будет весить не больше, чем аналогичный из сухого дерева. Высокопрочный фундамент для такого веса не нужен.

Хорошая звукоизоляция. В таком доме вы точно не будете просыпаться от лая соседских собак.

Микроклимат, комфортный для проживания. Керамоблоки пропускают пар точно так же, как и древесина.

Экономия на строительстве. По вертикали блоки стыкуются по схеме паз-гребень, что позволяет не тратить время и ресурсы на заделывание швов.

Как и в любой другой технологии строительства, тут очень важно соблюдение правил пожарной безопасности. Именно поэтому мы рекомендуем доверять возведение дома из керамоблоков только опытным специалистам, которые успели завоевать положительную репутацию в этой области рынка.

Есть ли минусы?

Минусы есть и скрывать их нет смысла. Во-первых, керамоблоки достаточно хрупкие. Перевозить и хранить их нужно максимально бережно, чтобы не повредить тонкие внешние стенки. Во-вторых, керамоблоки хорошо впитывают влагу, то есть нельзя затягивать с внутренней/внешней отделкой. Штробить стены для прокладки коммуникаций тоже рекомендуется вручную, потому что использование электрического строительного инструмента может привести в разрушению керамоблоков. Больше минусов мы не нашли.