Преимущества строительства дома из керамоблоков

Большинство людей опасаются связываться со стройкой из-за того, что в их понимании процесс неизбежно затянется на 5-10 лет. Почему у нас в головах укоренился этот стереотип? Потому что ранее дома строили исключительно из кирпича. Его укладка действительно занимает огромное количество времени, не говоря уже о внешней и внутренней отделке. Различные мировые кризисы и запросы потребителей на быстрое возведение домов заставляют оптимизировать процессы и искать недорогие работающие технологии. Одна из таких — это строительство дома из керамоблоков. Первые дома из керамоблоков появились в Европе начале 80-х годов, а в странах СНГ эта технология только начинает развиваться. Первые заводы по производству поризованного блока появились в России в 2006 году.
Как и в любой другой технологии строительства, тут очень важно соблюдение правил пожарной безопасности. Именно поэтому мы рекомендуем доверять возведение дома из керамоблоков только опытным специалистам, которые успели завоевать положительную репутацию в этой области рынка.
Минусы есть и скрывать их нет смысла. Во-первых, керамоблоки достаточно хрупкие. Перевозить и хранить их нужно максимально бережно, чтобы не повредить тонкие внешние стенки. Во-вторых, керамоблоки хорошо впитывают влагу, то есть нельзя затягивать с внутренней/внешней отделкой. Штробить стены для прокладки коммуникаций тоже рекомендуется вручную, потому что использование электрического строительного инструмента может привести в разрушению керамоблоков. Больше минусов мы не нашли.
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