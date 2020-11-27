Самые прибыльные бренды бытовой техники

Техника есть в каждом доме. У кого-то в хозяйстве задействованы только самые необходимые агрегаты, а у некоторых всю домашнюю работу выполняют машины. Так или иначе, но товары из категории «бытовая техника» являются одними из самых востребованных. Среди обилия производителей выделяются несколько брендов, продукция которых пользуется повышенным спросом во всем мире.

Siemens

Немецкая торговая марка широко известна на всех континентах. Компания Siemens AG работает в сфере электроники, электротехники, транспортного и медицинского оборудования.

Для большинства жителей постсоветского пространства товары, выпущенные под эгидой торговой марки Siemens, ассоциируется с прочностью, добротностью, долговечностью. Покупатели Восточной и Западной Европы с удовольствием приобретают крупногабаритную бытовую технику от проверенного производителя.

За счет значительных объемов продаж стиральных машин, холодильного оборудования, варочных панелей и микроволновых печей компания Siemens занимает почетное место среди самых прибыльных брендов во всем мире.

Bosch

Бренд Bosch – детище нескольких крупных немецких компаний, которые объединили свои усилия и заняли место ведущего поставщика товаров, связанных со сферой автомобильной промышленности, строительных технологий, упаковочного оборудования и потребительских товаров для дома и офиса.

Группа профессионалов с увлечением работает над внедрением новейших технологий в сфере прикладной электроники. Благодаря усилиям специалистов бытовая техника Bosch стала одним из лидеров мирового рынка. Наибольшим спросом покупателей пользуются приборы для кухни: посудомоечные машины, микроволновые печи, холодильники, кухонные комбайны.

Philips

Транснациональная компания задействует ресурсы и инновационные решения сразу из нескольких стран: США, Нидерландов, Германии, Китая. Высокий спрос на бытовую технику Philips объясняется не только ассортиментом, качеством и прочими потребительскими достоинствами, но и невероятно широкой сетью дочерних компаний.

Самые часто покупаемые товары Philips:

телевизоры;

музыкальные центры;

акустическое оборудование;

автомагнитолы;

плееры;

пылесосы;

очистители воздуха.

Кофемашина Saeco, выпущенная концерном Philips, стала неотъемлемой частью торговых центров и бизнес-учреждений во многих странах Европы, Америки и Азии. Надежная и легкая в эксплуатации техника легко завоевывает симпатии любителей бодрящего напитка.

Miele

Общепризнанный лидер по критерию долговечности выпускаемой бытовой техники принадлежит к категории премиум-класса. За более чем достойное качество платить приходится соответственно, но ни одна домохозяйка впоследствии об этом не жалеет. Посудомоечные и стиральные машины, варочные панели, холодильники, вытяжки работают без нареканий и служат гораздо дольше аналогов из средней ценовой категории.

LG

Торговый знак принадлежит южнокорейской компании LG Electronics. Техника, выпущенная в рамках прославленного бренда, пользуется стабильным спросом у покупателей Европы и Азии. Наибольший интерес у покупателей вызывают климат-системы, аудио и видеотехника, приборы для быта.