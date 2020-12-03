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Читать новости Украины в режиме онлайн

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Читать новости Украины в режиме онлайн

Многомиллионная аудитория интернет-пользователей стремится к тому, чтобы ежедневно узнавать о самых актуальных событиях из разных сфер. Свежие новости украины онлайн можно изучить на специализированном веб-портале. Достоверные сведения о первых лицах и громких событиях можно получать в любое удобное время. Необходимо выбрать категорию новостей для получения сводки за день, неделю, месяц, последние несколько часов. Регулярное обновление информации на портале помогает оставаться в курсе всем гражданам Украины.

События в столице и регионах Украины: самое интересное и важное

На специализированном сайте Online.ua вы можете быстро узнать о том, что происходит в политической, экономической, социальной и других сферах жизни на территории Украины. К другим популярным категориям новостей относятся:

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новости украины онлайн
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Среда, 2 декабря 2020
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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
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Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
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