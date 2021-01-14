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Связь, контроль над состоянием здоровья и другие возможности умных часов Apple Watch SE

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Связь, контроль над состоянием здоровья и другие возможности умных часов Apple Watch SE

Серия часов Apple Watch SE привлекает хорошей ценой, функциональностью и стильным дизайном. Это высокотехнологичные девайсы, приносящие реальную пользу.

От управления звонками до контроля над состоянием здоровья

Умные часы Apple Watch SE совмещают в себе все самые полезные опции, от шагомера до измерения пульса и контроля над состоянием здоровья во время йоги или поездки на велосипеде. Гаджет упрощает жизнь современных людей, позволяя выполнять самые разные действия и решать широкий спектр задач:

  • управление звонками и уведомлениями;
  • управление музыкой;
  • спорт (подсчет калорий, отслеживание прогресса и т.д.);
  • здоровье (отслеживание сердечного ритма, контроль сна и пр.).

В умных часах Apple Watch SE реализованы наиболее популярные и полезные опции. В девайсе установлен большой дисплей Retina, что позволяет одновременно выводить большое количество данных.

Это самый большой экран в истории Apple Watch. Девайс оснащен высотометром, гироскопом, датчиками движения, микрофоном. Многие функции отвечают за безопасность пользователя, например, в устройстве предусмотрено оповещение в случае падения человека (есть возможность и для экстренных вызовов).

Звонки, уведомления и музыка

С помощью умных часов можно отвечать на звонки (не доставая смартфон), просматривать уведомления (мессенджеры, SMS-сообщения, приложения), слушать музыку (управляя плей-листом).

Практичный помощник для спорта, здоровья и повседневных задач

Серия Apple Watch SE представлена несколькими девайсами, отличающимися дизайном – стильные черные часы, детские версии и т.д. В зависимости от функционала пользователи могут подбирать устройства для спорта, активного образа жизни, путешествий, плавания (модели с высокой влагонепроницаемостью) и др.

Особенности умных часов

Среди основных характеристик можно выделить:

  • большой OLED дисплей Retina;
  • наличие встроенного компаса;
  • возможность оплаты покупок;
  • функцию экстренного вызова;
  • быстрый 2-х ядерный процессор;
  • большой объем встроенной памяти.

Бренд предлагает умные часы для мужчин и женщин.

В чем польза от использования Apple Watch SE

Девайс упрощает выполнение повседневных задач – звонки, просмотр сообщений и т.д. Это удобный помощник для людей, занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни и контролирующих состояние здоровья. Например, с помощью умных часов можно следить за временем сна, считать калории, отслеживать прогресс тренировок, измерять показатели в разных видах спорта (от йоги и танцев до плавания и бега). В конце концов, это не только практичный, но стильный аксессуар.

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