Развитие сферы зерноочистки

Получение хорошего урожая зерновых не считается окончательным результатом и победой хлеборобов. Следующая стадия обработки имеет не меньшее значение — очистить зерно и сохранить его — одна из важнейших задач. В старину весь процесс проходил вручную.
Стремительное развитие технического прогресса позволили усовершенствовать методику и в конце 19 века был создан прототип современного устройства — калибровочный сепаратор (calibration separator). Благодаря его использованию значительно сократились сроки заготовки урожая практически всех типов семян.
В процессе работы ведется не только очищение, но и тщательная сортировка зерновых до следующих уровней:
Попадая в обработку семена проходят несколько степеней очистки. Сначала отделяют крупные частицы — камни, грязь, траву, далее убирается мелкий сор и пыль — на выходе получается продукт без каких-либо загрязнений.
Тема глубокой очистки зерновых уже не новая, но довольно перспективная. Ежегодное увеличение урожайности требует появления современных пунктов переработки, что ведет к активному развитию всей отрасли. Спрос на оборудование набирает популярность. По последним данным только в Европе работает около 80 заводов глубокой очистки зерновых.
Активное развитие данной сферы ведет к возможностям получения высоколиквидной продукции, которую в дальнейшем можно отправлять даже на экспорт. Многие предприятия, работающие в направлении выращивания зерновых культур, не имеют специализированного оборудования, что значительно повышает конечную стоимость урожая, который приходится иногда транспортировать в другие регионы для переработки.
Дополнительным плюсом работы таких установок является получение кормового зерна - близлежащие хозяйства могут приобретать фураж по низкой стоимости, уменьшая свои расходы.
Для увеличения производительности предприятий, занимающихся выращиванием не только зерновых, но и масленичных, лекарственных, прядильных культур обязательно иметь свое очистительное оборудование. Это значительно увеличит эффективность работы, улучшит качество полученного продукта, позволит получить элитные семена для будущего посева, тем самым способствуя росту прибыли хозяйства и его полноценному развитию.
Купить сепаратор зерна (buy grain separator) возможно в различных модификациях, подобрав наиболее подходящую конструкцию для оптимальной работы.
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