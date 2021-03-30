Какими бывают защитные чехлы для Apple iPhone XR

Как защитить Apple iPhone XR от механических повреждений корпуса? Несмотря на наличие прочных алюминиевых граней целостность устройства может нарушиться при случайном падении на твердую поверхность. Необходимую защиту обеспечит использование чехла. Этот аксессуар – не только важная деталь имиджа, но и гарантия того, что в экстремальных условиях эксплуатации смартфон с большей долей вероятности останется целым.
Для изготовления чехлов используются разные материалы. Также они отличаются между собой дизайном – каждый покупатель сможет выбрать принт или рисунок, который ему больше нравится. В ассортименте такие аксессуары представлены на странице https://endorphone.com.ua/case-apple-iphone-xr.
Силиконовые чехлы для Apple iPhone XR пользуются заслуженной популярностью. Они обеспечивают защиту устройства со всех сторон. Чехол из силикона закрывает боковые кнопки, но при этом не препятствует их нажиманию. Доступ к разъемам остается открытым.
На силикон легко наносятся разные принты, поэтому среди предложенного разнообразия можно выбрать как сдержанное классическое оформление, так и оригинальный, яркий, стильный дизайн. Изображения печатают на задней части защитного аксессуара, при этом его борта остаются прозрачными.
Используется для изготовления чехлов и TPU силикон. Его отличительная особенность -– черный цвет основы, на которую наносят рисунок. На внутренней части аксессуара находится специальная микрофибра, позволяющая надежно защитить смартфон от царапин.
Плотный термостойкий пластик – материал, который часто используется для изготовления защитных чехлов. Можно выбрать вариант с глянцевой и матовой поверхностью. Такие чехлы не закрывают кнопки и разъемы устройства. Изображения присутствуют на всей поверхности аксессуара, с задней части перетекая на боковые грани. Рисунки могут быть в виде принтов или интересных надписей, придавать схожесть устройству с каким-либо предметом.
Глянцевые чехлы из 3D пластика имеют красивый блеск. Матовые их аналоги дарят приятные тактильные ощущения при касании, отличаются изысканным внешним видом.
Также можно купить чехол iPhone XR из 2D пластика. Важное преимущество такого аксессуара заключается в его толщине. Чехол очень тонкий, практически не ощущается при использовании, но при этом отлично справляется с защитной функцией.
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