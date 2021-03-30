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Грипп: выбираем самые эффективные препараты для лечения

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Грипп: выбираем самые эффективные препараты для лечения

Острые респираторные вирусные инфекции являются самыми распространенными среди взрослых, детей, особенно с наступлением весеннего, осенне-зимнего периода. Принципиально важно не игнорировать первые симптомы и начать лечение максимально быстро. Противовирусные препараты показывают лучшую эффективность первые 2 суток после проявления специфических признаков. Выбирать лекарства против гриппа наугад опасно — необходима предварительная консультация с врачом. Обязательно нужно учитывать спектр действия, обширность побочных эффектов, строго соблюдать дозировку.

Этиология гриппа

Грипп (Grippus, Influenza) — это острая вирусная инфекция, которая характеризируется поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей, интоксикацией. Болезнь обладает аэрозольным механизмом передачи возбудителя, воздушно-капельным путем передачи, ей присущ короткий инкубационный период — примерно от 10–12 часов до 7 суток, высокая частота осложнений. Патологический процесс может провоцировать симптомы разной тяжести, исходя из уровня поражения системы дыхания, концентрации в тканях токсинов. Особое место заболевания в структуре инфекционных болезней обусловлено способностью вируса к образованию новых подтипов, которые сочетают антигены 2 и больше штаммов.

Вирус гриппа относится к категории одних из самых распространенных возбудителей ОРВИ. Его причисляют к семейству ортомиксовирусов, включающему несколько видов с общей антигенной структурой: А, В, С. Главное звено возникновения болезни — поражение кровеносной системы, в частности, увеличивается сосудистая проницаемость, ломкость сосудов, что становится причиной отека слизистой дыхательных путей, легочной ткани.

Типичные симптомы:

  • повышенная температура тела, озноб;

  • проявления общей интоксикации (общая слабость, вялость, повышенная потливость, мышечная боль, головокружение, склонность к обмороку, нарушения сна, слезотечение);

  • респираторные симптомы (ринит, заложенность носа, сухой кашель, развитие трахеита, ларингита).

Проявления заболевания зависят от возраста больного, состояния иммунной системы, вида возбудителя. Инкубационный период длится, как правило, 1–2 дня, но может протекать до 1 недели. Приобрести в Киеве эффективные таблетки от гриппа по выгодной цене можно благодаря проверенной аптечной сети — в реальной точке продаж или заказав онлайн с доставкой в удобное отделение аптеки.

Самые важные правила выбора лекарств против гриппа

Главная цель терапии гриппа заключается в подавлении распространения вируса на раннем этапе, максимальном уменьшении проявления вирусной инфекции, вероятности осложнений. Прием лекарственных препаратов важно сочетать с немедикаментозными мероприятиями — режим, диета, применение физических методов снижения температуры тела, физиотерапия.

Главные правила выбора лекарств против гриппа:

  • учитываем специфику течения болезни (неосложненное, прогрессирующее, тяжелое);

  • помним о противовирусной активности касательно респираторных вирусов;

  • выбираем препараты не только с антивирусным действием, но и с противовоспалительным, поддерживающим иммунитет;

  • уточняем концентрацию действующего вещества, форму выпуска.

Удобно использовать препараты, которые разрешены как взрослым, так и детям, но в разной дозировке. Например, Сельтавир 75 мг рекомендуют принимать перорально в течение 5 дней для разных возрастных категорий, с целью лечения или профилактики. Своевременный старт противовирусной терапии (в первые 48 часов) позволит в разы сократить риск негативного влияния на другие системы тела, уменьшить период лихорадки.

Источник: online-apteka.com.ua

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