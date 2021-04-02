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Где купить швейную машинку для домашнего бизнеса?

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Где купить швейную машинку для домашнего бизнеса?

В числе разнообразных направлений малого бизнеса, пошив изделий на дому может считаться одним из наиболее привлекательных во всех отношениях. Во-первых, не нужно арендовать производственное помещение. Достаточно поставить швейную машинку и оверлок на столе в одной из комнат или на кухне, чтобы получилось идеальное рабочее место. Во-вторых, спрос на одежду, различные аксессуары, мягкие игрушки никогда не ослабевает. В-третьих, путём экспериментов можно достаточно быстро выявить низкоконкурентную нишу, чтобы занять её и завоевать определённую известность.

Решив заняться швейным бизнесом на дому, вам не придётся ломать голову, какую машинку швейную купить для обустройства рабочего места? В интернет-магазине Janome можно подобрать подходящую бытовую или профессиональную модель по акционной цене с бесплатной доставкой. В этом же магазине вы можете приобрести оверлок, коверлок, распошивалку, вышивальную машину, а также все необходимые для работы аксессуары – нитки, иголки, шпульки, пяльцы, лапки и пр.

Виды швейного бизнеса

Проанализируем, изделия какого типа могут выпускаться в домашних условиях:

  1. Пошив форменной, мужской, женской, детской, рабочей одежды.

  2. Изготовление бальных платьев, фестивальных или карнавальных костюмов, формы для фигуристок и гимнасток, цирковых артистов.

  3. Производство мягких игрушек.

  4. Выпуск домашних аксессуаров – занавесок, штор, гардин, скатертей, постельного белья.

  5. Создание эксклюзивных свадебных платьев и аксессуаров для украшения лимузина, банкетного зала.

  6. Пошив сумок, перчаток, меховых изделий.

  7. Изготовление чехлов для мягкой мебели.

  8. Ремонт одежды.

  9. Создание вышитых портретов, фольклорной и обычной одежды с вышивкой.

Где искать покупателей?

Сбыт готовой продукции – основа успеха любого бизнеса. Не имея постоянной клиентуры и рекламного бюджета, трудно раскрутиться с нуля. Здесь можно посоветовать бесплатные каналы привлечения покупателей – страницы в социальных сетях, блоги на популярных платформах «Живой Журнал» и «Блоггер». Нетрудно с помощью бесплатного конструктора сайтов создать собственную веб-страницу, на которой публиковались бы фотографии предлагаемых товаров. Кроме того, в сети интернет есть немало профильных площадок, зарегистрировавшись на которых, можно публиковать информацию о своих готовых работах. Если речь идёт о ремонте одежды, можно распространить листовки по п/я и доскам объявлений ближайших домов.

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