Предметы декора как популярный элитный подарок

Выбор подарков для людей, которые вам дороги, не осуществляется за несколько минут. Нужно учесть множество нюансов — от характера получателя до его увлечений. На юбилей, памятную дату, годовщину свадьбы или продвижение в карьере, на крестины и другие праздники нередко преподносят эксклюзивные предметы для украшения интерьера. Домашний декор — аксессуары, которые дополняют классический, минималистский, винтажный, европейский и другие стили. Интернет-магазин Valencia собрал в одном месте все элитные подарки для любого торжества и личного праздника.

Украсить интерьер: дизайнерские подарки для эстетического удовольствия

Яркие картины, написанные в трехмерной технике, зеркала в богатом обрамлении, витиеватые и величественные подсвечники — для каждого дома, коттеджа, пентхауса можно подобрать индивидуальные предметы декора. Чтобы удивить виновника торжества, ему можно преподнести:

табуреты и аккуратные стилизованные пуфики с флористическим оформлением;

миниатюрные декоративные подушки с изображениями городов и растений, которые способны украсить любую мягкую мебель;

изысканные потолочные светильники — воспринимаются как акцентные и функциональные предметы интерьера;

вазы из хрусталя или тончайшего фарфора — крупные, небольшие, миниатюрные, напольные и настольные;

символичные фигурки и статуэтки клоунов и балерин, влюбленных пар, птиц и животных, прекрасных бабочек;

эксклюзивные шкатулки и декоративные подставки;

настольные и каминные часы — эти дизайнерские хронометры не только показывают время, но и украшают любое помещение, облагораживают, придают особенный колорит.

Фоторамки и альбомы для карточек — еще один интересный вариант подарка. Драгоценная инкрустация, оригинальное оформление дизайнерских аксессуаров делают их роскошными презентами для солидных людей.

Бренды и материалы

Производители предметов домашнего декора из Италии, Испании, Великобритании, Португалии, Венгрии и США используют эксклюзивные, эстетичные материалы. Это полудрагоценные камни, кристаллы, благородный фарфор, медь и хрусталь, бронза, натуральный лен и рисовая бумага. Среди популярных брендов:

Baccarat;

Porcel;

Moser;

Lobjet;

Terra Tradition.

Фанатам настольных игр придутся по вкусу коллекции от Renzo Romagnoli. Это не традиционные наборы домино, шахмат, нард, а уникальные подарочные, в дорогом оформлении. Они достойны занять место в соответствующем интерьере.