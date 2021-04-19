Предметы декора как популярный элитный подарок

Выбор подарков для людей, которые вам дороги, не осуществляется за несколько минут. Нужно учесть множество нюансов — от характера получателя до его увлечений. На юбилей, памятную дату, годовщину свадьбы или продвижение в карьере, на крестины и другие праздники нередко преподносят эксклюзивные предметы для украшения интерьера. Домашний декор — аксессуары, которые дополняют классический, минималистский, винтажный, европейский и другие стили. Интернет-магазин Valencia собрал в одном месте все элитные подарки для любого торжества и личного праздника.
Яркие картины, написанные в трехмерной технике, зеркала в богатом обрамлении, витиеватые и величественные подсвечники — для каждого дома, коттеджа, пентхауса можно подобрать индивидуальные предметы декора. Чтобы удивить виновника торжества, ему можно преподнести:
Фоторамки и альбомы для карточек — еще один интересный вариант подарка. Драгоценная инкрустация, оригинальное оформление дизайнерских аксессуаров делают их роскошными презентами для солидных людей.
Производители предметов домашнего декора из Италии, Испании, Великобритании, Португалии, Венгрии и США используют эксклюзивные, эстетичные материалы. Это полудрагоценные камни, кристаллы, благородный фарфор, медь и хрусталь, бронза, натуральный лен и рисовая бумага. Среди популярных брендов:
Фанатам настольных игр придутся по вкусу коллекции от Renzo Romagnoli. Это не традиционные наборы домино, шахмат, нард, а уникальные подарочные, в дорогом оформлении. Они достойны занять место в соответствующем интерьере.
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