Как безопасно и выгодно путешествовать по всему миру вместе с картой Visa Signature?

Банковская карта Visa Signature — надежный компаньон для веселых и безопасных путешествий, выгодного и быстрого шопинга, захватывающих и экстремальных развлечений!

Кому подойдет карта Visa Signature?

Банковскую карту Visa Signature разработали с учетом регулярных потребностей каждого активного пользователя, которые предпочитают постоянно развиваться, учиться и работать, изучать особенности иностранной культуры и исследовать самые интересные места!

Она подойдет для бизнесменов и путешественников, поскольку экономит время на улаживании организационных вопросов и предоставляет клиенту повышенную безопасность во время рабочих или личных поездок, благодаря продуманному пакету услуг, который включает кэшбэк, персональные скидки, туристическое страхование, поддержку бесконтактной оплаты и многое другое.

Почему стоит оформить карту Visa Signature?

Счастливые держатели премиальной банковской карты Visa Signature Украина получают право:

Круглосуточно обращаться за квалифицированной помощью в Службу Поддержки.

Опытные специалисты банка помогут быстро заблокировать личный счет клиента, если тот потеряет банковскую карту или ее украдут.

Использовать возможности бесконтактной оплаты в любой точке планеты.

Банковскую карту Visa Signature принимают десятки миллионов точек продаж по всему миру, а снять деньги удастся в ближайшем банкомате, который можно найти на специальной интерактивной карте.

Туристическое страхование и защита пользовательских покупок.

Оплачивая забронированную поездку банковской картой Visa Signature, клиент получает полный пакет туристического страхования, а также дополнительную защиту приобретенных покупок от кражи, повреждения или потери в течение 1 года.

Что не менее важно, туристическое страхование дает возможность клиенту своевременно обращаться за международной медицинской помощью или пользоваться другими информационными услугами.

Ожидание посадки в приятных и комфортных бизнес-залах.

Специальная программа Lounge Key дает возможность до 10 раз в течение 1 года пользоваться услугами более 1000 бизнес-залов.

Бесплатная упаковка багажа в аэропорте “Борисполь” и расширенное прохождение FastLine.

Бесплатно пользоваться услугами FastLine, как и упаковывать свой багаж, можно до 10 раз в течение 365 дней.

Консьерж-сервис

Премиальная карта виза Signature дает возможность безопасно путешествовать по всему миру и пользоваться важными дополнительными услугами, включая уникального персонального ассистента в кармане — Консьерж-сервис.

Достаточно позвонить на специальную горячую линию, которая функционирует 24/7, или создать заявку онлайн со своего смартфона для предварительного бронирования:

Билетов на самолет, поезд или автобус;

Отельного номера;

Столика в ресторане или кафе;

Транспортного средства в аренду;

Билетов на развлекательные мероприятия.

Обратите внимание, что во время бронирования отелей на некоторых сайтах обладатели премиальной карты Visa Signature получают персональные скидки:

Visa Luxury Hotel Collection (эксклюзивный сервис в отелях);

Agoda.com (12%);

Hotels.com (8%).

Дополнительно можно получить кэшбэк до 5% за бронирование транспортных билетов (самолет, поезд, автобус).

Оформить международную премиальную карту Visa Signature или получить более подробную информацию касательно доступных услуг можно на сайте банка “Пивденный”!