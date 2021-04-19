Как безопасно и выгодно путешествовать по всему миру вместе с картой Visa Signature?

Банковская карта Visa Signature — надежный компаньон для веселых и безопасных путешествий, выгодного и быстрого шопинга, захватывающих и экстремальных развлечений!
Банковскую карту Visa Signature разработали с учетом регулярных потребностей каждого активного пользователя, которые предпочитают постоянно развиваться, учиться и работать, изучать особенности иностранной культуры и исследовать самые интересные места!
Она подойдет для бизнесменов и путешественников, поскольку экономит время на улаживании организационных вопросов и предоставляет клиенту повышенную безопасность во время рабочих или личных поездок, благодаря продуманному пакету услуг, который включает кэшбэк, персональные скидки, туристическое страхование, поддержку бесконтактной оплаты и многое другое.
Счастливые держатели премиальной банковской карты Visa Signature Украина получают право:
Круглосуточно обращаться за квалифицированной помощью в Службу Поддержки.
Опытные специалисты банка помогут быстро заблокировать личный счет клиента, если тот потеряет банковскую карту или ее украдут.
Использовать возможности бесконтактной оплаты в любой точке планеты.
Банковскую карту Visa Signature принимают десятки миллионов точек продаж по всему миру, а снять деньги удастся в ближайшем банкомате, который можно найти на специальной интерактивной карте.
Туристическое страхование и защита пользовательских покупок.
Оплачивая забронированную поездку банковской картой Visa Signature, клиент получает полный пакет туристического страхования, а также дополнительную защиту приобретенных покупок от кражи, повреждения или потери в течение 1 года.
Что не менее важно, туристическое страхование дает возможность клиенту своевременно обращаться за международной медицинской помощью или пользоваться другими информационными услугами.
Ожидание посадки в приятных и комфортных бизнес-залах.
Специальная программа Lounge Key дает возможность до 10 раз в течение 1 года пользоваться услугами более 1000 бизнес-залов.
Бесплатная упаковка багажа в аэропорте “Борисполь” и расширенное прохождение FastLine.
Бесплатно пользоваться услугами FastLine, как и упаковывать свой багаж, можно до 10 раз в течение 365 дней.
Премиальная карта виза Signature дает возможность безопасно путешествовать по всему миру и пользоваться важными дополнительными услугами, включая уникального персонального ассистента в кармане — Консьерж-сервис.
Достаточно позвонить на специальную горячую линию, которая функционирует 24/7, или создать заявку онлайн со своего смартфона для предварительного бронирования:
Билетов на самолет, поезд или автобус;
Отельного номера;
Столика в ресторане или кафе;
Транспортного средства в аренду;
Билетов на развлекательные мероприятия.
Обратите внимание, что во время бронирования отелей на некоторых сайтах обладатели премиальной карты Visa Signature получают персональные скидки:
Visa Luxury Hotel Collection (эксклюзивный сервис в отелях);
Agoda.com (12%);
Hotels.com (8%).
Дополнительно можно получить кэшбэк до 5% за бронирование транспортных билетов (самолет, поезд, автобус).
Оформить международную премиальную карту Visa Signature или получить более подробную информацию касательно доступных услуг можно на сайте банка “Пивденный”!