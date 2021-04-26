Интернет-магазин Endorphone: качественные силиконовые чехлы для айфона 7 на выгодных условиях

Высокотехнологичные электронные устройства характеризуются широким функционалом и высокой скоростью обработки информации. Но у них есть один недостаток — хрупкость. Такие электронные устройства быстро выходят из строя при контакте с водой и пылью. Поэтому, важно обеспечить им максимальную защиту.

iPhone 7 — одна из самых популярных моделей. Телефон обладает комплексом преимуществ. Производители предлагают большой выбор чехлов для этой модели. Вы сможете выбрать варианты из разных материалов, любые дизайнерские решения. Ищете самую эффективную и удобную в использовании защиту? Эксперты рекомендуют купить чехол на айфон 7 из силикона. Этот материал признан лучшим вариантом.

Преимущества силиконовых чехлов

Неорганический полимер обладает высокой пластичностью и герметичностью. Он эффективно поглощает кинетическую энергию при ударах и падениях. Поэтому, силиконовый чехол обеспечит надежную защиту айфона от механических повреждений. Эта разновидность имеет дополнительные достоинства:

не скользит и не прилипает к коже;

не теряет первоначальных характеристик при высоких и низких температурах;

минимальные толщина и вес;

эластичность. Просто устанавливается и снимается;

широкий спектр дизайнерских решений. Производители предлагают прозрачные силиконовые чехлы, модели разных оттенков.

Комплекс преимуществ дополняется выгодной стоимостью.

Где купить силиконовый чехол

Описанные выше свойства характерны для качественных изделий. Такие чехлы можно заказать на сайте https://endorphone.com.ua/case-apple-iphone-7. Интернет-магазин Endorphone предлагает качественные аксессуары. Чехлы на сайте компании соответствуют самым высоким требованиям:

прочность и долговечность;

экологичность;

полное соответствие модели телефона. Кнопки надежно закрыты, но легко нажимаются, отверстия точно совпадают с разъемами.

Ассортимент Endorphone охватывает широкий спектр материалов, форматов и декоративных решений. Если в каталоге нет варианта, который соответствует вашему вкусу, специалисты изготовят специальную модель. Нужно лишь рассказать о своих пожеланиях.

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