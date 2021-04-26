Интернет-магазин Endorphone: качественные силиконовые чехлы для айфона 7 на выгодных условиях

Высокотехнологичные электронные устройства характеризуются широким функционалом и высокой скоростью обработки информации. Но у них есть один недостаток — хрупкость. Такие электронные устройства быстро выходят из строя при контакте с водой и пылью. Поэтому, важно обеспечить им максимальную защиту.
iPhone 7 — одна из самых популярных моделей. Телефон обладает комплексом преимуществ. Производители предлагают большой выбор чехлов для этой модели. Вы сможете выбрать варианты из разных материалов, любые дизайнерские решения. Ищете самую эффективную и удобную в использовании защиту? Эксперты рекомендуют купить чехол на айфон 7 из силикона. Этот материал признан лучшим вариантом.
Неорганический полимер обладает высокой пластичностью и герметичностью. Он эффективно поглощает кинетическую энергию при ударах и падениях. Поэтому, силиконовый чехол обеспечит надежную защиту айфона от механических повреждений. Эта разновидность имеет дополнительные достоинства:
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