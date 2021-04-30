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Модные блузки: весна-лето 2021

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Модные блузки: весна-лето 2021

Наконец-то теплеет, самое время задуматься об обновлении гардероба на лето-весну. Что скажете насчет блузок? Это по-настоящему универсальная вещь в женском гардеробе, одинаково хорошо сочетающаяся как с классическими костюмами, так и с образами в стиле кэжуал. Перед тем как купить блузку, важно разобраться в существующих трендах. Сложно? Нисколечко! Мы подготовили краткий обзор модных трендов сезона весна-лето, которые будут актуальны еще минимум пару лет подряд. Такие блузки смело можно покупать в любом ценовом сегменте.

Оверсайз

Если обобщать, мода неизменно движется в сторону простоты и повседневного комфорта. Чем более мягкий и плавный ваш образ, тем больше он соответствует последним тенденциям. Никуда не ушли с радаров силуэты оверсайз, в том числе они остались актуальными и для блузок. Чтобы образ получился более интересным и завершенным, рекомендуем сочетать их с боле облегающим низом. Отлично подойдут прямые юбки, джинсы-бананы и так далее. Важно: мы говорим о более облегающем низе, но ни в коем случае это не должны быть лосины, леггинсы или что-то подобное. В тренде джинсы опо фигуре, но не в облипку.

Открытые плечи снова в моде

Этот тренд полностью никогда не уходит с радаров. Блузки с открытыми плечами то на пике популярности, то присутствуют перманентно у одного или двух дизайнеров. Весной 2021 года модные критики снова решили вернуть их в топ. Даже в самый простой образ с кедами и джинсами они привносят нотку женственности, кокетливости, игривости и сексуальности. Главное то, что такие блузки совершенно не пошлые, их можно смело носить в офисы, надевать на деловые встречи и так далее. Что касается цвета, мы бы рекомендовали отдавать предпочтение спокойным тонам. Вещь сама по-себе сексуальная, поэтому не стоит делать образ слишком вульгарным, используя леопардовый принт или нечто подобное. Белая, бежевая, светло-розовая блузки с открытыми плечами в повседневной жизни будут смотреться куда более уместно.

Леопардовый принт

Это тоже вечная классика, которая вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Леопардовый принт на блузках актуален в сезоне весна-лето 2021, если он является единственным визуальным акцентом. Опять же, очень важно не переборщить с цветами и фактурами. Сочетайте леопардовые блузки с более спокойным однотонным низом, чтобы не перегружать образ лишними деталями, за которые цепляется глаз.

 

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