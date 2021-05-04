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Купить модные женские кроссовки онлайн

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Купить модные женские кроссовки онлайн

Комфортная спортивная обувь хороша для прогулок, интенсивных физических упражнений и ежедневных тренировок. Стильные женские кроссовки стали постоянным участником fashion-мероприятий, модных показов. Они демонстрируют свободу, драйв, символизируют динамичный образ жизни. Среди производителей брендовых коллекций спортивной обуви выделяются марки Nike, Puma и другие. Вы можете подобрать и купить кроссовки женские через онлайн-каталог с учетом модных тенденций и подходящих размеров.

Модные тренды в 2021 году

Женские кроссовки удачно вписываются в спортивные «луки», образы casual, street style. В сезоне весна-лето 2021 года эту обувь можно смело комбинировать с сарафанами и брючными костюмами, пышными платьями и юбками. Выбирая кроссовки, оцените следующие модные тренды:

  • высокий верх и платформа;
  • леопардовые и геометрические принты;
  • выразительный, увеличенный язычок;
  • оригинальные нашивки;
  • радужные разводы;
  • атласные детали;
  • ugly sneakers — «мужские» детали делают женскую ножку особенно изящной по контрасту.

Цветовая палитра

Если вы выбираете стильные кроссовки в 2021 году, изучите модные оттенки палитры. К самым популярным цветам относятся:

  • серебристый металлик;
  • белоснежный — классика, которая подчеркивает женственность, дополняет образы для повседневного ношения;
  • яркие и сочные неоновые — идеальный молодежный вариант;
  • мраморные, омбре;
  • лавандовые и пудровые с розовым подтоном;
  • фисташковые, бежевые.

Голографические эффекты, флористические принты, черно-белые комбинации тоже не выходят из моды в 2021 году. Среди трендов — крупные надписи и умеренный блеск пайеток.

Как выбрать кроссовки

Бег, теннис, баскетбол, ежедневные прогулки — сначала нужно определить цель покупки. От нее зависят индивидуальные параметры обуви. К примеру, кроссовки для бега должны иметь следующие особенности:

  • вес не больше 400 граммов;
  • гибкая подошва;
  • хорошая амортизация.

В обуви для занятий фитнесом имеют значение воздухопроницаемость и небольшой вес, мелкий рисунок протектора и наличие воздушных амортизационных подушек. При выборе кроссовок для повседневного ношения нужно оценить их комфорт в эксплуатации, практичность материалов, внешний вид.

Брендовая спортивная обувь имеет ряд общих преимуществ для всех моделей. Это прочная и гибкая подошва, рельефный протектор, съемные стельки, использование экологичных материалов.

купить кроссовки женские
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