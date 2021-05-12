Войти
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт
официально
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт
Разумков заявил об опасности «Северного потока-2» для стран Европы
энергетика
Разумков заявил об опасности «Северного потока-2» для стран Европы

Читай
бесплатно!
Разделы

Промо

RSS

Какой смартфон купить в 2021 году: от бюджетных моделей до флагманов

1
Какой смартфон купить в 2021 году: от бюджетных моделей до флагманов

Рынок смартфонов впечатляет разнообразием. У покупателей всегда есть возможность обновлять мобильное устройство, выбирая более технологичную и удобную модель.

Смартфоны Galaxy Note 20 Ultra и HUAWEI Mate 40 Pro

Если нужен флагман, но не айфон, тогда можно присмотреться к Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Этот смартфон часто входит в списки наиболее интересных современных моделей. Одно из очевидных преимуществ гаджета – большой 6,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Для его защиты предусмотрено стекло Corning Gorilla Glass Victus, препятствующее образованию царапин.

Galaxy Note 20 Ultra – это флагманская модель с полным набором опций для работы, общения и развлечений. Смартфон можно назвать настоящей рабочей станцией, к которой прилагается стилус для взаимодействия с большим экраном (делать заметки и рисовать можно даже на дисплее блокировки).

Преимущества Galaxy Note 20 Ultra:

  • высокая производительность;
  • длительное время автономной работы;
  • стильный дизайн;
  • качественный дисплей.

Смартфон особенно хорош как устройство для работы – функционал очень широкий.

HUAWEI Mate 40 Pro

Еще один флагман, вышедший в конце 2020 года. Основные характеристики модели: 6,76-дюймовый экран, 3 камеры, аккумулятор 4400 мАч. Технические характеристики на высоте – производительность, время автономной работы, качество экрана – все в норме. Одна из самых сильных сторон модели – это камеры Leica, позволяющие снимать фото и видео в любой обстановке.

Сравнивайте и выбирайте эти и другие смартфоны в интернет-магазине Stylus, где дается подробное описание каждой модели с техническими характеристиками и разбором особенностей мобильных устройств.

Смартфоны средней и бюджетной ценовой категории

Если нужен смартфон в средней ценовой категории, хорошим выбором станет Samsung Galaxy A71 с большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Устройство работает на мощном чипсете Snapdragon 730, справляющимся со сложными задачами, включая современные игры на высоких настройках.

Преимущества Galaxy A71:

  • хорошая автономность;
  • съемка в 64 Мп;
  • поддержка быстрой зарядки;
  • привлекательный дизайн.

Это сбалансированный смартфон с производительной начинкой и функциональными камерами.

Honor 8X


Популярная модель, поступившая на рынок уже давно, но до сих пор востребованная. Смартфоны этого бренда позиционируются как мобильные устройства для молодежи. Гаджет оснащен безрамочным IPS-экраном, 8-ядерным процессором, двумя основными и одной фронтальной камерой. Поддерживает NFC (бесконтактные платежи). Быстро заряжается, автономность хорошая (в режиме разговора – 24 часа).

Xiaomi Redmi Note 9S

Смартфон выпущен в прошлом году. Одно из главных преимуществ модели – высокая производительность (помня о том, что это бюджетная версия), достигаемая благодаря процессору Snapdragon 720G. Еще одна сильная сторона – квадрокамера. Модуль включает в себя четыре камеры: 48+8+5+2 Мп. Телефон поддерживает две сим-карты. Оснащен аккумулятором 5020 mAh, поддерживает быструю зарядку.

PS:

Выбор большой. Каждый пользователь сможет найти гаджет с учетом своих потребностей, будь это лучшее качество съемки, долгая автономность, невысокая цена или необычный дизайн.

смартфоны в интернет-магазине Stylus
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016