Какой смартфон купить в 2021 году: от бюджетных моделей до флагманов

Рынок смартфонов впечатляет разнообразием. У покупателей всегда есть возможность обновлять мобильное устройство, выбирая более технологичную и удобную модель.

Смартфоны Galaxy Note 20 Ultra и HUAWEI Mate 40 Pro

Если нужен флагман, но не айфон, тогда можно присмотреться к Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Этот смартфон часто входит в списки наиболее интересных современных моделей. Одно из очевидных преимуществ гаджета – большой 6,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Для его защиты предусмотрено стекло Corning Gorilla Glass Victus, препятствующее образованию царапин.

Galaxy Note 20 Ultra – это флагманская модель с полным набором опций для работы, общения и развлечений. Смартфон можно назвать настоящей рабочей станцией, к которой прилагается стилус для взаимодействия с большим экраном (делать заметки и рисовать можно даже на дисплее блокировки).

Преимущества Galaxy Note 20 Ultra:

высокая производительность;

длительное время автономной работы;

стильный дизайн;

качественный дисплей.

Смартфон особенно хорош как устройство для работы – функционал очень широкий.

HUAWEI Mate 40 Pro

Еще один флагман, вышедший в конце 2020 года. Основные характеристики модели: 6,76-дюймовый экран, 3 камеры, аккумулятор 4400 мАч. Технические характеристики на высоте – производительность, время автономной работы, качество экрана – все в норме. Одна из самых сильных сторон модели – это камеры Leica, позволяющие снимать фото и видео в любой обстановке.

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Смартфоны средней и бюджетной ценовой категории

Если нужен смартфон в средней ценовой категории, хорошим выбором станет Samsung Galaxy A71 с большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Устройство работает на мощном чипсете Snapdragon 730, справляющимся со сложными задачами, включая современные игры на высоких настройках.

Преимущества Galaxy A71:

хорошая автономность;

съемка в 64 Мп;

поддержка быстрой зарядки;

привлекательный дизайн.

Это сбалансированный смартфон с производительной начинкой и функциональными камерами.

Honor 8X



Популярная модель, поступившая на рынок уже давно, но до сих пор востребованная. Смартфоны этого бренда позиционируются как мобильные устройства для молодежи. Гаджет оснащен безрамочным IPS-экраном, 8-ядерным процессором, двумя основными и одной фронтальной камерой. Поддерживает NFC (бесконтактные платежи). Быстро заряжается, автономность хорошая (в режиме разговора – 24 часа).

Xiaomi Redmi Note 9S

Смартфон выпущен в прошлом году. Одно из главных преимуществ модели – высокая производительность (помня о том, что это бюджетная версия), достигаемая благодаря процессору Snapdragon 720G. Еще одна сильная сторона – квадрокамера. Модуль включает в себя четыре камеры: 48+8+5+2 Мп. Телефон поддерживает две сим-карты. Оснащен аккумулятором 5020 mAh, поддерживает быструю зарядку.

PS:

Выбор большой. Каждый пользователь сможет найти гаджет с учетом своих потребностей, будь это лучшее качество съемки, долгая автономность, невысокая цена или необычный дизайн.