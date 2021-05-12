Бесплатные игры на базе HTML-5

На сегодняшний день пользователям доступен широкий бесплатных развлечений, в которые можно играть онлайн на https://adf.kiev.ua/ бесплатно. Каждый сможет выбрать среди доступных развлечений с ненавязчивыми сюжетами, простым управлением и интересными персонажами. Сегодня существует два вида браузерных игр, в которые можно играть бесплатно: это флэш-игры и развлечения на базе HTML-5.

Все самое важное об HTML-5 играх

HTML-5 games – это новое поколение браузерных игр, которое противопоставляется флэш-играм, работа которых возможна только при установке плагина Adobe Flash Player. Эти развличения создаются на базе языка HTML-5. Они выглядят полностью идентично флэш, а играть онлайн можно с помощью любого удобного браузера. На сегодняшний день количество игр, написанных на этом языке не слишком большое, но тенденция к увеличению их числа есть. И это несмотря на то, что на их создание уходит значительно больше времени, ведь для создания каждого небольшого кусочка игры требуется программист.

Играть в онлайн-игры на базе HTML-5 можно с любого удобного устройства: планшета смартфона или же персонального компьютера, а их графика и озвучка ничем не хуже, нежели у стандартных флэш-games.

Преимущества game на базе HTML-5



Геймеры с опытом уже давно оценили игры, написанные языком HTML-5. Все они выделяют их многочисленные преимущества, к которым относятся:

удобство игры с любого устройства – планшета, смартфона, компьютеры. Игры легко идут на любой операционной системе;

скорость загрузки и открытия приложений, которая значительно превышает те же показатели у флэш-игр;

не требуется никаких дополнительных плагинов;

HTML-5 – прогрессивный язык, поэтому в написанных на нем играх применяется как 2D, так и 3D графика;

в играх используется очень качественная анимация, основанная на JavaScript.

Также стоит обратить внимание, что многие популярные в последние несколько лет развлечения, в которые можно играть онлайн были созданы именно на этой платформе. К таким играм относятся головоломка 2048, а также экшн-игра Angry Birds.

Так что все, кто до сих пор не оценили кроссплатформенные игры на базе HTML-5, многое потеряли, ведь качество и, главное, ассортимент таких игр действительно впечатляют.

В какие онлайн-игры играть?

Как было сказано выше, ассортимент игр на базе HTML-5 достаточно обширный, и среди предложений каждый сможет найти подходящее развлечений и сыграть бесплатно. Среди браузерных игр можно выделить:

бродилки – в которых нужно преодолевать препятствия и проходить уровни. К популярным играм этой категории относится, например, Марио;

гонки – чувство адреналина, азарта и крутые машины, доступные вам дома, в офисе и даже в отпуске;

стратегии, где вам предстоит играть онлайн за предводителя величественной армии, фэнтезийного города или маленькой пиццерии;

логические, где игрокам предстоит решать сложные запутанные головоломки и применять максимум своей фантазии;

стрелялки, где игрокам предстоит выжить в зомби-апокалипсисе, войне и других сложные обстоятельствах;

спортивные, в которых пользователям предстоит взять под управление футбольную команду или теннисиста;

квесты – где предстоит решать сложные загадки, задействовав логику, ум и внимательность.

Технология HTML-5 активно развивается, и игры на ее базе становятся все лучше и качественнее. Играть онлайн в них можно абсолютно бесплатно, наслаждаясь интересными сюжетами, яркими персонажами и качественной прорисовкой деталей. Переходите на сайт и сами оцените все их преимущества!