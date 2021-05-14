Не растерять продуктивность, работая удаленно: полезные советы

Все чаще люди отдают предпочтение удаленной работе, что неудивительно с учетом ее многочисленных преимуществ. Работа из дома предполагает гибкий график и отсутствие лишнего наблюдения – при этом многие вакансии, прежде всего в ИТ, позволяют поддерживать не меньшую продуктивность, чем в офисе.

Однако даже при таком удобном формате работы трудностей не избежать. Чтобы помочь с ними справиться, Angular developer из EPAM Anywhere собрал полезные рекомендации, как сделать работу из дома эффективной и продуктивной.

На первом месте в списке важных моментов стоит расписание. При удаленной работе сотруднику бывает трудно сосредоточиться и не отвлекаться. Справиться с такой проблемой поможет упорядоченный план рабочего дня, которому придется четко следовать. Конечно, привыкнуть получится не сразу, но уже через две-три недели такой ритм жизни станет естественным.

За работой нельзя забывать и о конструктивном отдыхе. Во время обеденного перерыва стоит выйти на прогулку, сделать зарядку или помедитировать, чтобы вернуться к работе с новыми силами. Такой распорядок помогает разделить рабочее и личное время и положительно влияет на самочувствие. К тому же после полноценного отдыха работа пойдет гораздо продуктивнее.

Разделять работу и отдых очень важно – в ином случае легко растратить все силы, особенно если задания интересные и увлекательные. Излишнее трудолюбие может закончиться выгоранием, поэтому стоит вовремя брать выходные и проводить время с друзьями, семьей или за любимым занятием.

Контролировать рабочий процесс помогают разные методики тайм-менеджмента. Существует множество полезных приложений и программ, которые позволяют оптимизировать работу – к примеру, MyAnalytics или Tomato timer и многие другие. Выполнив самые важные и трудные задачи с утра, вы обеспечите себе спокойный день и хорошее настроение. В список дел при этом старайтесь включать только четко обозначенные задачи и цели.

Чтобы полноценно погрузиться в рабочий процесс и не отвлекаться, необходимо создать собственный офис. Им может стать отдельная комната, или просто угол со столом – главное, что здесь вы будете заниматься исключительно работой. Если вокруг шумно, можно надеть наушники и работать под музыку – аналогично желательно избавиться и от остальных отвлекающих факторов.

Не забывайте, что в домашнем офисе вы находитесь именно для дела – и если на рабочем месте вы бы не стали смотреть видео или заниматься уборкой, здесь этого тоже не стоит делать. Лучше всего сразу объяснить семье, что в установленное для работы время вас беспокоить не стоит, заранее насыпать корм домашним животным и распланировать для себя перерывы. Сразу продемонстрировать, что вы заняты работой, может табличка для двери или специальный фонарик.

Ежедневное соблюдение дресс-кода тоже поможет организоваться и настроиться на рабочий лад. Официальная одежда подсознательно воспринимается как сигнал к началу трудового дня, в то время как в пижаме то и дело хочется расслабиться и отвлечься.

За каждое достижение себя желательно поощрять – к примеру, чашечкой кофе со сладостями, главой любимой книги или интересным видео. Приятные стимулы помогут отдохнуть и мотивируют на дальнейшую эффективную работу.

Не стоит ограничивать общение трудовыми вопросами – с коллегами можно поддерживать связь и вне работы, а переписки и видео-конференции с друзьями помогут отойти от нелегкого трудового дня.

Рационально распланировав свой день и сфокусировавшись на работе, вы откроете для себя все преимущества удаленного режима. В результате получится не только поддерживать продуктивность на привычном уровне, но и повысить ее.